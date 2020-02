Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thrum aus Hirschberg sieht einen „Verfall der CDU“

Als ein „weiteres Beispiel des langsamen Verfalls der CDU“ bezeichnet das Hirschberger AfD-Landtagsmitglied Uwe Thrum die jüngsten Vorgänge in Erfurt. „Sich bei der Aufstellung eines Kandidaten für den Ministerpräsidenten feige davon zu machen und abzuducken, ist einer ehemaligen Volkspartei unwürdig“, erklärt Thrum ohne eine Erklärung darüber zu geben, warum die Fraktion der AfD ihrem eigenen Kandidaten im dritten Wahlgang geschlossen die Zustimmung verweigert hatte.

In den Tagen seit der Wahl von Kemmerich hätten die Grundprinzipien des alltäglichen Zusammenlebens einen „unwiderruflichen Schaden erfahren“, so Thrum. „Eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung, die bereits Staatssekretär- und Ministerposten selbstsicher verteilt hatte, sah ihre Felle davon schwimmen.“ Als „Szenen wie aus einer anderen Zeit der deutschen Geschichte, die der AfD oft als Leitmotiv vorgeworfen werden“ beschreibt Thrum die „Proteste und Gewalt in den Straßen von Thüringen“, wobei Autos von AfD-Mitgliedern in Brand gesteckt, Hauswände beschmiert und Menschen bedroht worden seien.

Dass Kemmerich angesichts der Entwicklungen zurücktritt, könne man ihm nicht verdenken, meint Thrum. Zu groß sei der „Druck durch Androhung von Gewalt auf geliebte Familienmitglieder“. Und zu groß sei auch der Druck „durch einen Anruf von Merkel aus dem fernen Südafrika“ gewesen, die festgestellt hatte, dass das Wahlergebnis rückgängig gemacht werden müsse. „Und zu groß war auch der Druck der eigenen Fraktion, die zwar einen Kandidaten stellte, als es jedoch darauf ankam, ihm die Unterstützung verweigerte“, äußerte sich Thrum über die FDP.