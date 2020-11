Thrum gegen verordnete Schließungen

Gegen die seit Montag geltenden Einschränkungen zur Eindämmung der Coronapandemie spricht sich das AfD-Landtagsmitglied Uwe Thrum aus Hirschberg aus.

„Eine erneute und pauschale Schließung von Pensionen, Gaststätten, Hotels, Fitnessstudios und Kultur- und Unterhaltungsbetrieben ist der falsche Weg und bringt diese Unternehmen in eine gravierende wirtschaftliche Notlage“, erklärt Thrum in einer Mitteilung. In einer Region wie dem Saale-Orla-Kreis mit einer aktuell niedrigen Infektionszahl müsse trotz des Corona-Virus ein Leben mit vernünftigen und nachvollziehbaren Einschränkungen ermöglicht werden, so Thrum.

Achtung der Hygienekonzepte

„Wir setzen auf regional und lokal angepasste Maßnahmen statt pauschaler Schließungen, wobei ein besonderer Fokus auf entsprechend Vorerkrankte, Krankenhäuser und Altenheime gelegt werden muss“, erklärt Thrum und spricht bei den gegenwärtigen Maßnahmen von einer Bestrafung derjenigen, die aufwendige Hygienekonzepte erarbeitet und umgesetzt hätten.

Die AfD Fraktion im Thüringer Landtag werde daher beim Sonderplenum am Dienstag in Erfurt dem von der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten beschlossenen zweiten Lockdown nicht zustimmen.