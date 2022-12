Thüringer CDU-Fraktion dankt zwei Ehrenamtlern aus dem Saale-Orla-Kreis

Auf Vorschlag des Landtagsabgeordneten Christian Herrgott (Mitte) erhielten Simone Kretzschmar aus Saalburg-Ebersdorf und Marcus Oberländer aus Rosenthal am Rennsteig die Ehrenamtsauszeichnung der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag für ihr ehrenamtliches Engagement.

Auf Vorschlag des Landtagsabgeordneten Christian Herrgott erhielten Simone Kretzschmar aus Saalburg-Ebersdorf und Marcus Oberländer aus Rosenthal am Rennsteig die Ehrenamtsauszeichnung der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag für ihr ehrenamtliches Engagement. „Beide haben sich in ganz besonderer Weise für die Gesellschaft verdient gemacht. Ohne die Vielzahl der Ehrenamtlichen würden in unserer Region viele Leistungen und Angebote nicht erbracht werden. Daher spreche ich allen ehrenamtlich Tätigen ein ganz herzliches Dankeschön für ihren Einsatz aus“, erklärt Herrgott.

Simone Kretzschmar ist Stadtratsmitglied und zweite Beigeordnete des Bürgermeisters der Stadt Saalburg-Ebersdorf. Sie ist in der Feuerwehr Saalburg und Vorsitzende des Feuerwehrvereins, der neben dem Maibaumsetzen und Weihnachtsmarkt auch das alljährliche Feuerwehrfest organisiert. „Simone Kretzschmar war zudem in diesem Jahr maßgeblich an der Organisation und Ausführung der Feierlichkeiten zu 800 Jahre Saalburg-Ebersdorf und zu 200 Jahre Löschwesen Saalburg beteiligt“, so Herrgott.

„Mein zweiter Vorschlag galt Marcus Oberländer, der als Vorsitzender und Trainer ehrenamtlich in der SG Rotation Rosenthal am Rennsteig tätig ist und als Vereinsvorsitzender maßgeblich das Vereinsleben gestaltet“, so Herrgott.

Die Kinder- und Jugendarbeit der SG Rotation sei beispielhaft, so werden derzeit sechs Juniorenmannschaften im Bereich Fußball trainiert, davon ein Mädchenteam. „Marcus Oberländer leistet einen elementaren Beitrag für das Aufrechterhalten des Vereinslebens im ländlichen Raum. Hinzu kommt, dass er sich nach der Insolvenz des Vorgängervereins, die Neugründung des Vereins gewagt hat“, so Herrgott abschließend.