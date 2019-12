Die Weihnachtskonzerte mit den Thüringer Symphonikern, hier unter der Leitung von Dirigent Frank Christian Aranowski, haben in Lehesten eine lange Tradition.

Thüringer Symphoniker am Sonnabend in Lehesten

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringer Symphoniker am Sonnabend in Lehesten

Das traditionelle Weihnachtskonzert mit den Thüringer Symphonikern findet am kommenden Sonnabend, 21. Dezember, im Kulturhaus von Lehesten statt. Es steht in diesem Jahr unter dem Titel „Tausend Sterne sind ein Dom – Weihnachten in der DDR“.

„Wie war das, Weihnachten 1989 in der DDR? 30 Jahre nach dem Fall der Mauer wollen wir im Weihnachtskonzert der Frage nachgehen“, heißt es in der Programmankündigung. Verzichtet wird eine Dämonisierung des staatlich verordneten Atheismus und natürlich soll auch keine scheinbar beschauliche DDR-Welt glorifiziert werden. Vielmehr sollen einige der schönsten und bekanntesten Weihnachtskonzert-Klassiker aus der Zeit vor der Wende erklingen wie auch Orchesterstücke, die in den 1980er Jahren auf dem Programm der Lehestener Weihnachtskonzerte standen, darunter Werke ehemaliger Leiter der beiden Orchester wie Toni Steidl und Franz Chlum. Freuen dürfen sich die Konzertbesucher auf Peter Tschaikowskys „Nussknacker“ und Karel Svobodas „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Bürgerbüro des Rathauses Lehesten.