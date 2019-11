Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tino Standhaft spielt im Musikkino

Nach einem erfolgreichen Auftritt im vergangenen Jahr spielen Tino Standhaft und Band erneut im Blankenberger Musikkino.

Stand vor gut zwölf Monaten noch der große Meister der Folkrock- und Grunge-Musik, Neil Young, im Mittelpunkt, erklingen am Sonnabend, 30. November, vor allem Songs von Eric Clapton. Das Publikum kann sich aber auch auf die Werke von „The Yardbirds“, „Blind Faith“, „The Cream“, „Derek and the Dominos“ und vielen mehr freuen, teilen die Veranstalter mit.

Tino Standhaft wurde am 1. Dezember 1962 in Wiederitzsch bei Leipzig geboren. Mit Projekten wie „Songs & Singers“ , „Tino Standhaft meets Neil Young“ und seiner musikalisch eigenen Show Tino Standhaft & Band ist er seit Jahren in ganz Deutschland präsent. Mit Bands wie „Canned Heat“, „Katrina and the waves“ oder Musikern wie Roger Chapman, Paul Millns, Randy Hansen, Chris Farlowe durfte sich Tino Standhaft schon die Bühne teilen.

Auftritt in Fernseh-Show

Die Affinität Tino Standhafts zum Musiker Eric Clapton besteht schon seit vielen Jahren. Aus einem Konzertmitschnitt entstand beispielsweise die CD „Tino Standhaft & Band play Eric Clapton“. Darauf können die Fans einen kleinen Vorgeschmack auf das Konzert in Blankberg bekommen.

Nicht fehlen darf dabei einer der größten Hits Eric Claptons: „Layla“. Der Song erschien 1970. Der Bluesmusiker beschreibt darin seine damals noch unerwiderte Liebe zu Pattie Boyd, die zu dem Zeitpunkt aber noch mit dem Beatle Georg Harrison verheiratet war. Sie ließ sich aber von ihm scheiden – um mit Eric Clapton zusammenzuleben.

Tino Standhaft ist vor allem mit seinen Livekonzerten in Deutschland bekannt, aber auch in England hatte er die Gelegenheit, auf der Bühne zu stehen. Ende September war er sogar in der Fernsehshow „The Voice of Germany“ zu sehen – leider hat er es nicht in die nächste Runde geschafft.

Kino Blankenberg, 30. November, Einlass ab 21 Uhr