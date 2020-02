Titschendorf hat 400-jähriges Ortsjubiläum

In diesem Jahr feiern die Titschendorfer vom 26. bis 28. Juni ihr 400-jähriges Ortsjubiläum. Vereine und die Kirmesjugend kümmern sich um die Organisation.

Die Vorfahren der Titschendorfer lebten im benachbarten Nordhalben. In dem noch heute katholisch geprägten Ort bekannten sich mehrere Einwohner nach der Reformation zum reinen Evangelium und wurden alsbald wegen ihres Glaubens nicht mehr geduldet. Sie siedelten sich auf dem nahen, damals noch bewaldeten, aber unter reußischer Hoheit stehenden Titschenberg an. Der Landesfürst der Herrschaft Lobenstein stellte eine Fläche bereit und nach Überlieferungen soll 1620 das erste Haus gebaut worden sein. Die Zahl der Siedler erhöhte sich schnell. Die Leute fanden ihr Auskommen als Holzfäller, Waldheger und Flößer. Sie fertigten hölzerne Gerätschaften an. Der Ort vergrößerte sich.

Von allen Seiten umzäunt

Bis 1661 waren es schon 38 aus Nordhalben vertriebene protestantische Familien, die ihre eigene Dorfanlage erweiterten. Auch eine kleine Kapelle entstand. Sie verschwand wieder und die Einwohner errichteten 1778 eine Kirche. In der Chronik des Ortes wird 1650 eine Schule erwähnt. In einem 1912 erbauten Gebäude wurde bis Juli 1969 unterrichtet. Der Bau einer Wasserleitung datiert aus dem Jahr 1933. Zu Titschendorf gehören die Ortsteile Heinrichshöhe und Rodacherbrunn. Letzterer wurde 1962 der Gemeinde Grumbach zugeordnet. Gründe dafür waren das Grenzregime. Ab 1952 lag Titschendorf in der 500-Meter-Sperrzone und war damit von allen Seiten umzäunt. Für eine Kompanie der Deutschen Grenzpolizei wurden zwei Baracken errichtet. Nach dem Bau der Mauer ab August 1961 in Berlin verschärfte der SED-Staat die Sicherungsmaßnahmen mit Minensperren und Zäunen aus Streckmetall. In Rodacherbrunn entstand eine neue Kaserne, wo am 1. Mai 1963 Einzug gehalten wurde. Mit einer Kapelle an der Spitze marschierten die Soldaten zu ihrer neuen Unterkunft.

Ein Wegweiser zeigt in Richtung des bis 1989 im Sperrgebiet befindlichen Ortes. Foto: Reinhard Kübrich (Archiv) / Archiv OTZ

Zwei Zwangsaussiedlungsaktionen

Zur leidvollen Geschichte von Titschendorf gehören die zwei Aktionen der Zwangsaussiedlung. 1952 und 1961 mussten mehrere Familien innerhalb weniger Stunden ihre Häuser verlassen, weil sie als politisch unzuverlässig galten. Im November 1989 fiel dann das Sperrgebiet und bald forderten die Einwohner einen Grenzübergang. Dieser wurde am 7. Januar 1990 eröffnet. Nur für Fußgänger, die Fahrzeuge rollten ab dem 18. November durch Rodacherbrunn nach Nordhalben. Der Name Titschendorf tauchte noch einmal 1993 bundesweit in den Schlagzeilen auf, als Finanzminister Theo Waigel am 8. Dezember das Signal für das Schleifen eines Beobachtungsturmes der Grenztruppen der DDR gab. Mit dieser symbolischen Aktion wurde der Abbau der Anlagen an der über 1000 Kilometer langen innerdeutschen Grenze als vollendet verkündet. Zu den Rednern gehörte Norbert Hetterle, letzter Landrat des Kreises Lobenstein und 1974 aus seinem Heimatdorf verwiesen.

Auf der Liste der Zwangsausgesiedelten im Oktober 1961 standen auch die Tochter, Schwiegermutter sowie die Familie des Schwagers von Manfred Smolka. Über dessen Leben als Kompaniechef der Grenzpolizei, Degradierung, Flucht in den Westen und den Versuch, die Familie nachzuholen, was mit der Festnahme und der Vollstreckung des Todesurteils am 12. Juli 1960 in Leipzig endete, wurden Bücher geschrieben.

Wechsel nach Bayern gescheitert

Entscheidend geprägt hat den Ort Titschendorf seit Ende 1989 Manfred Rank als ehrenamtlicher Bürgermeister. Er setzte sich zur Wendezeit dafür ein, dass Rodacherbrunn wieder zu Titschendorf gehört. 1992 begann der Bau einer Kanalisation mit dem Anschluss der Abwässer an die Kläranlage Nordhalben. Drei Jahre später beantragten die Titschendorfer die Eingemeindung nach Nordhalben. Vier Varianten standen den 190 wahlberechtigten Einwohnern zur Auswahl: 25 Bürger entschieden sich für Wurzbach, 31 für Lobenstein, 29 für Blankenstein und 98 für Nordhalben. Der nötige Staatsvertrag zwischen Bayern und Thüringen kam aber nicht zustande.

Heute ein Ortsteil von Wurzbach

Seit 1999 ist Titschendorf ein Ortsteil der Stadt Wurzbach. Bis 1992 gab es eine eigene Poststelle, die ehemalige Konsumverkaufsstelle dient schon viele Jahre als Wohnung. Geschichte sind auch die legendären Sportfeste. Die Fußballer schafften als Kreismeister 1980 den Aufstieg in die Bezirksklasse.

Im Wappen des Ortes sind zwei Tannen zu sehen. Sie symbolisieren den Waldreichtum der Region. Als im vorigen Jahr das Thüringer Umweltministerium vorschlug in den Gemarkungen von Wurzbach, Grumbach, Titschendorf und Rodacherbrunn ein Nationales Naturerbe auf einer Fläche von 1400 Hektar auszuweisen, blieben die Proteste gegen die Waldstilllegung nicht aus.