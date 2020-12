Tödlicher Unfall bei Oettersdorf hinterlässt tiefe Narben

Mit einem „Ghost Bike“, einem komplett weiß lackierten Fahrrad, wird als Mahnung an der Unfallstelle bei Oettersdorf an die getötete Radfahrerin erinnert. Das Unglück hatte abermals eine Diskussion mit der Forderung für den verstärkten Bau von Radwegen ausgelöst.

Es ist ein rabenschwarzes Wochenende auf den Straßen im Saale-Orla-Kreis Ende August vorigen Jahres. Zunächst walzt ein Kleintransporter auf der Autobahn vier Motorradfahrer nieder, die am Unfallort versterben. Tags darauf überrollt eine Autofahrerin bei Oettersdorf eine Frau und deren zwei Kinder, die mit dem Fahrrad unterwegs sind. Hierbei wird die Mutter getötet, die beiden Mädchen erleiden schwerste Verletzungen. Die Ermittlungen zu den getöteten Motorradfahrern laufen noch, aber zu dem Unfall bei Oettersdorf fand nun am Amtsgericht in Bad Lobenstein der Strafprozess statt. Die Ursache für den Unfall ist weiter nicht wirklich klar. Die angeklagte Frau bat um Entschuldigung. Ihr Verteidiger hatte dafür plädiert, das Verfahren einzustellen. Sie erhält eine Bewährungsstrafe.