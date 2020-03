Eine alte Tradition feierte in Ruppersdorf ihre Wiederkehr: Die Frauentagsfeier

Ruppersdorf. Frauen treffen sich am 8. März in gemütlicher Runde um über die Vergangenheit und die Gegenwart zu plaudern

Tradition in Ruppersdorf lebt wieder auf

Eine Tradition ist nun in Ruppersdorf wieder ins Leben gerufen worden. Es handelt sich dabei aber nicht um die Feuerwehr oder den Strohwickel, sondern um den Frauentag. Das ist der neuen Ortsprecherin zu verdanken.

Viola Rosenthal-Keil ist zufrieden. Die Ortsprecherin von Ruppersdorf hatte zu einer geselligen Kaffeerunde in der Gaststätte Birkenhof eingeladen. „Ich wollte die Tradition wieder aufleben lassen“, erklärte sie am Sonntagnachmittag. Und das ist ihr gelungen.

Vor allem ältere Frauen sitzen an der Kaffeetafel und reden unter anderem über den neuesten Dorfklatsch, aber auch wie es früher beim Frauentag war. So wie Ramona Fengler. „Früher gab es ja die Betriebsfeiern mit Sekt und wir bekamen Blumen, aber die waren meist künstlich“, erzählt sie. Dann gab es noch Auszeichnungen für die besonders Fleißigen – zuvor sprachen aber die Vorsitzenden noch lange Ansprachen.

Aber neben dem Rückblick in die Vergangenheit diskutieren die Frauen an der Ruppersdorfer Kaffeetafel auch über aktuelle Dinge. Dabei ging es nicht nur darum, was man mit übrigen Kartoffelresten anstellen kann – Klöße oder Kartoffelkuchen.

Die Frauen sprachen auch über aktuelle Probleme, wie den Corona-Virus, der beinahe die Frauentagsfeier in Ruppersdorf zum Scheitern verurteilt hätte. Aber laut Allgemeinverfügung zum Verbot öffentlicher Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen des Landratsamtes fiel der Frauentags-Nachmittag in Ruppersdorf nicht unter diese Kategorie. „Darüber sind wir auch sehr froh“, erklärte Viola Rosenthal-Keil. Schließlich soll das kulturelle Leben in den kleineren Orten gefördert werden.

Die Frauentagsfeier in Ruppersdorf soll nun wieder regelmäßig stattfinden.

Der Frauentag entstand auf die Initiative sozialistischer Parteien vor dem Ersten Weltkrieg. Neben den Sozialisten gab es aber auch eine bürgerliche Frauenbewegung. Eine ihrer Mitbegründerinnen ist Louise Otto-Peters (1819 bis 1895). Sie war die Herausgeberin der Frauen-Zeitung, die ab 1849 erschien und Mitbegründerin des Allgemeinen Deutschen Frauenverein. Zeitweise arbeite sie auch eng mit Clara Zetkin zusammen, die den Anstoß für den internationalen Frauentag gab. „Es sind keine Sonderrechte, sondern Menschenrechte“ forderte sie 1910 auf dem Zweiten Kongress der Sozialistischen Internationale in Kopenhagen. Die Vereinten Nationen erkoren den 8. März 1975 als Tag für die Rechte der Frau und den Weltfrieden aus und richteten erstmals zum Internationalen Frauentag am 8. März eine Feier aus.