Zum Abschied erhielt Marietta Seifert (3.v.l.), Leiterin des Kindergartens "Kuckucksnest" in Blankenstein, ein Vogelhäuschen für ihren Garten.

Tränenreicher Abschied zur Weihnachtsfeier

Die Weihnachtsfeier des Kindergartens „Kuckucksnest“ in Blankensteiner Rennsteigsaal sorgte am Mittwoch nicht nur für leuchtende Kinderaugen, sondern auch für einige tränenfeuchte Erwachsenenaugen. Denn die langjährige Leiterin der Einrichtung, Marietta Seifert, wurde mit einer Überraschung zu ihrem nahen Abschied bedacht.

Eltern und Mitglieder des Fördervereins hatten sich dafür einiges einfallen lassen. Die Kinder studierten das Lied „Gute Freunde kann niemand trennen“ ein, einer der Lieblingssongs der Kita-Leiterin. „Wir haben den Kleinen aber nicht verraten, warum“, so Julia Walther, Vorsitzende des Fördervereins. „Sonst hätten sie es vielleicht verraten.“ Zudem hatten alle Eltern für ein besonderes Geschenk an Marietta Seifert zusammengelegt. Eines ihrer Hobby ist die Vogelbeobachtung, daher gab es für die Kita-Leiterin am Mittwochnachmittag ein großes Vogelhaus als Abschiedsgeschenk.

Schwierige Jahre nach der Wende

Für Marietta Seifert kam diese Ehrung überraschend. Während der Danksagungen von Julia Walther und Peter Keller, Bürgermeister der Gemeinde Rostenthal am Rennsteig, hatte sie mit den Tränen zu kämpfen. „Ich habe es nie bereut, diesen Beruf gewählt zu haben“, sagte sie der Redaktion.

Noch bis Mitte Januar wird sie die Leitung des Kindergartens in Blankenstein innehaben. Dann übergibt diese Aufgabe an ihre Nachfolgerin. Seit 1984 arbeitete Marietta Seifert im Blankensteiner Kindergarten. „Die Wende war eine harte Zeit für uns“, erklärte sie. „Viele Familien zogen weg und junge Paare konzentrierten sich zuerst auf die Jobsuche.“ Der Kindergarten stand kurz vor dem Aus – es fehlten die Kinder. „Daher haben wir uns mit dem Bürgermeistern aus Blankenstein und Lichtenberg zusammengesetzt, um eine Lösung zu finden.“

Da die Kindergärten in den nahen Gemeinden Oberfrankens überfüllt waren, kam man zu der Übereinkunft, den bayerischen Familien einen Platz im Blankensteiner Kindergarten anzubieten. So konnte die Einrichtung, trotz der schwierigen Jahre nach der Wende, weiter bestehen bleiben.

1993 übernahm Marietta Seifert die Leitung des Kindergartens. „Wir haben viel in den vergangenen Jahren errreicht“, erklärte sie. Auch dank des Fördervereins, der 2000 gegründet wurde, vieler engagierter Eltern und der Gemeinde hat der Kindergarten im Verlauf der vergangenen zwei Jahre eine neue Außenanlage mit vielen Spielmöglichkeiten erhalten.

Eigene Familie nun im Fokus

„Nach meinem Abschied widme ich mich nun auch einem Garten, aber meinem eigenen.“ Ihre Familie, vor allem den Enkelkindern, will sie sich im Ruhestand mehr widmen. „Ohne die Unterstützung meines Mannes und der Kinder hätte ich mich nicht so sehr für den Kindergarten engagieren können“, gestand Marietta Seifert. „Dafür bin ich sehr dankbar.“

Die ein oder andere Träne floss nach der Überraschung noch, als sich Marietta Seifert bei vielen für das Geschenk bedankte. „Aber ich bin ja nicht aus der Welt“, sagte die Kita-Leiterin. „Ich wohne nicht weit vom Kindergarten entfernt, da werde ich schon ab und zu vorbeischauen.“