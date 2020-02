Blankenberg. Ab dem Oktober fand an den Wochenenden für 18 Frauen und Männer der Lehrgang in Theorie und Praxis statt

Truppführerausbildung in Blankenberg erfolgreich abgeschlossen

Für 18 Angehörige der freiwilligen Feuerwehren, darunter sechs Frauen, endete die Teilnahme an einem Truppführerlehrgang mit dem erfolgreichen Prüfungsabschluss, der in Blankenberg stattfand. Das erforderliche Wissen war während der Ausbildung an mehreren Wochenenden erworben worden.

Private Belange zurückgestellt

„Die Ausbildung hatte bereits im Oktober begonnen“, blickt Kreisbrandmeister Jörg Philipp zurück. Die Teilnehmer an diesem Lehrgang kamen aus den Orten Saalburg, Ebersdorf, Röppisch, Ranis und Birkenhügel sowie von der Mercer-Werksfeuerwehr. „Immer an den Wochenenden musste sozusagen die Schulbank gedrückt werden“, verweist Philipp darauf, dass es nicht so selbstverständlich sei, während der Freizeit persönliche Belange zurückzustellen, um sich für den Dienst im Interesse der Öffentlichkeit weiterzubilden. Die Frauen und Männer erwarben zusätzliches Wissen in Theorie und Praxis beispielsweise für den Einsatz bei technischen Hilfeleistungen, bei Grundübungen der Gruppe während des Löscheinsatzes, für Gefahrgutunfälle oder auch in der Fahrzeugkunde.

Aufbau einer Löschwasserstrecke während der Ausbildung zum Truppführer. Foto: Johannes Hohe / Feuerwehr

Besondere Verantwortung

„Ein Truppführer übernimmt stets besondere Verantwortung“, erläutert der Kreisbrandmeister zum Hintergrund der Ausbildung. In der Praxis würden stets zwei Einsatzkräfte einen Angriffs-, Schlauch- oder Wassertrupp bilden, der unter dem Kommando des dafür ausgebildeten Truppführers steht. „Da muss sich einer auf den anderen zu hundert Prozent verlassen können“, sagt Jörg Philipp, „in brenzligen Situationen kann schließlich die Lage jederzeit plötzlich umschlagen. Kein Einsatz ist wie der andere. Um auf jede Herausforderung vorbereitet zu sein, gibt es diese Truppführerlehrgänge.“

Zugleich ist die Ausbildung zum Truppführer Grundlage für eine weitere Ausbildung zum Gruppenführer. „Das war ein sehr guter Lehrgang gewesen“, zeigt sich Jörg Philipp äußerst zufrieden darüber, dass alle Lehrgangsteilnehmer die Abschlussprüfung erfolgreich bestanden hatten. Es verdiene Respekt in der heutigen Zeit, wenn sich Frauen und Männer bei ihrem freiwilligen Dienst bei der Feuerwehr solchen Herausforderungen stellen, so der Kreisbrandmeister.