Unfall im Gewerbegebiet Ebersdorf: 18-Jähriger prallt mit Moped gegen Baum und wird schwer verletzt

Ebersdorf Ein 18-Jähriger ist im Saale-Orla-Kreis mit seinem Moped gegen einen Baum gefahren und dabei schwer verletzt worden.

Ein 18-Jähriger ist mit seinem Moped gegen einen Baum geprallt. Der Unfall ereignete sich aus bisher ungeklärter Ursache am Samstag gegen 13.30 Uhr im Gewerbegebiet Ebersdorf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der junge Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an, hieß es.

Die Polizei wurde zudem gegen 16.15 Uhr in das Gewerbegebiet gerufen, weil sich dort rund 20 Mopedfahrer getroffen hatten.

Zeugen gesucht

Die Polizeiinspektion Saale-Orla sucht weitere Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang bzw. zum weiteren Geschehensablauf im Anschluss an den Unfall machen können.

