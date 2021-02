Tobias Kircher (links) sowie Christoph und Manuela Hetterle stellen in Helmsgrün aus frischen Produkten Eierlikör in verschiedenen Geschmacksrichtungen her.

Unternehmen in Ostthüringen: „Eierträume“ werden bei Leckerleben in Helmsgrün wahr

Im kleinen Helmsgrün nahe Bad Lobenstein beherbergt die ehemaligen Mühle – eines der ältesten Gebäude im Ort – einen EU-zertifizierten Betrieb mit dem klangvollen Namen „Leckerleben“. Das Unternehmen ist über die Grenzen des Saale-Orla-Kreises hinaus für ein bestimmtes Produkt bekannt. 2007 begann die Produktion des Eierlikörs namens „Oma Friedels Eierträume“ in Titschendorf, 2011 zog der Betrieb nach Helmsgrün um. Mittlerweile gibt es 15 verschiedene Sorten des Eierlikörs, dessen Hersteller auf Regionalität und Nachhaltigkeit setzen.

Regionalität ist gefragt

Die namensgebende Oma Friedel hat das Rezept für den beliebten Schoko-Eierlikör vor vielen Jahren entwickelt. Der erfreute sich als Gastgeschenk bei Familie und Freunden größter Beliebtheit. Da sich Christoph Hetterle, eigentlich gelernter Tischler und Kaufmann, seit Jahren selbstständig machen wollte, kamen er und seine Frau Manuela auf die Idee, den Eierlikör gewerblich herzustellen und zu vermarkten. Der Name war auch schnell gefunden: „Oma Friedels Eierträume“. Oma Friedel wird im März dieses Jahres 91 Jahre alt und erfreut sich guter Gesundheit.

Auf einige Geräte beispielsweise zum Abfüllen und Verschließen der Flaschen kann die kleine Manufaktur in Helmsgrün nicht verzichten. Foto: Sophie Filipiak

Durch die Corona-Krise gab es einige Einbußen des Geschäfts. „Alle Märkte sind ausgefallen, auf denen wir sonst im Laufe des Jahres unsere Produkte vorgestellt und verkauft haben“, erklärt Manuela Hetterle. Jedoch halte sich der Verlust dank eines festen Kundenstamms, der online seinen Eierlikör-Nachschub kauft, in vertretbaren Grenzen. Zudem blieben die kleinen Einkaufsmärkte und Hofläden auch in Zeiten des Lockdowns geöffnet.

„Die Menschen haben sich während der Pandemie beim Einkauf mehr an der Regionalität der Produkte orientiert“, so Christoph Hetterle. Auch ihm ist die Herkunft seiner Ausgangsprodukte sehr wichtig. „Bei Kakao wird das mit der Regionalität schon schwierig“, gibt er zu. Aber besonders bei den Eiern für den Likör achtet der Betrieb darauf, nur bei lokalen Familienbetrieben einzukaufen.

Die Eier werden aber nicht nur mit Sorgfalt ausgewählt, sondern auch weiterverarbeitet. Bei der Produktion wird auf den Zusatz von chemischen Zusätzen verzichtet, auch das in der industriellen Fertigung beliebte Flüssigei kommt in der Helmsgrüner Manufaktur nicht in die Flasche. Die Eier werden palettenweise angeliefert und dann getrennt. Früher musste jedes Ei per Hand aufgeschlagen werden, eine Arbeit, die meist Manuela Hetterle übernahm. Heutzutage übernimmt das Aufschlagen sowie das Trennen der Eier eine Maschine. Dafür benötigte der Betrieb aber ein spezielles EU-Zertifikat, denn der Umgang mit frischen und ganzen Eiern ist mit vielen Hygienevorgaben verbunden. Auch den Verschluss der Flaschen und das Etikettieren übernimmt eine Maschine.

Suche nach neuen Sorten

Das Sortiment der Manufaktur wird kontinuierlich erweitert. Mittlerweile sind 15 Sorten im Angebot, darunter auch fruchtige Eierliköre mit Erdbeere, Heidelbeere oder Himbeere. Die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen werden meist das ganze Jahr über hergestellt. „Den Pfefferkucheneiertraum bereiten wir aber für das Weihnachtsgeschäft vor“, so Manuela Hetterle. „Im Sommer würde sich das nicht gut verkaufen.“ Die Inspiration für neue Produkte oder Geschmacksrichtungen komme meist spontan, erklärt Christoph Hetterle: „Kreativität lässt sich nicht planen.“

Die neueste Entwicklung ist das „Dicke Ei“. Es handelt sich dabei um einen Eierlikör-Aufstrich zum Löffeln, der sich zwar eher nicht für das Frühstücksbrot eignet, aber zu Kuchen und Nachspeisen passt. Nicht ganz so dickflüssig dagegen ist der Eierlikör in Flaschen. Besonders im Osten Deutschlands ist der Eierlikör aus Helmsgrün beliebt. Die Lagerkapazitäten der Manufaktur stoßen dank der großen Nachfrage an ihre Grenzen. „Daher haben wir nach einem neuen Standort in der Umgebung gesucht“, erklärt Manuela Hetterle.

Die Familie ist fest in der Bad Lobensteiner Region verwurzelt, daher wollen sie ungern wegen der Arbeit wegziehen. „Leider haben wir in den entsprechenden Gewerbegebieten nichts Passendes gefunden“, so Manuela Hetterle. Daher gibt es nun die Überlegungen, die bestehende Manufaktur auszubauen. Damit der Bedarf an nachhaltigem Eierlikör auch weiterhin gedeckt werden kann.

Das Unternehmen

Adresse: Oma Friedels UG, Helmsgrün 2, 07356 Bad Lobenstein

Geschäftsführer: Christoph Hetterle

Mitarbeiter: drei Angestellte, keine Auszubildende

Produkte: Eierlikör ohne chemische Zusätze und Konservierungsstoffe in 15 Sorten

Internet: www.leckerleben.de