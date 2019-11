Bad Lobenstein. In Bad Lobenstein haben Unbekannte auf dem Schachspielplatz gewütet.

Vandalen unterwegs: Schachspielplatz verwüstet

In der Zeit von Samstag, bis Sonntag, 14 Uhr, randalierten unbekannte Täter auf dem Schachspielplatz zwischen den Wohnblöcken 7 und 17 am Weg der Freundschaft in Bad Lobenstein.

Die Unbekannten rissen zwei Bänke aus ihren Verankerungen und stellten sie auf einer Kiste mit Schachfiguren ab.

Sachdienliche Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663/431 0 entgegen.