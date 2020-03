Veranstaltungsplan für die Bundesgartenschau in Ebersdorf steht

Die Vorbereitungen für die Bundesgartenschau 2021 (Buga) schreiten voran. Ebersdorf ist einer der Außenstandorte. Nun trafen sich Organisatoren mit den Vereinen aus der Region, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Der Schlossparkverein Ebersdorf und die Stadt Saalburg-Ebersdorf sind bei den Veranstaltungen im Rahmen der Bundesgartenschau auf die Hilfe der Vereine angewiesen. Das machte Marianne Graf, Mitglied des Schlossparkvereins und Stadtratsmitglied, bei dem Treffen deutlich. Die Freiwilligen könnten beim Getränke- und Kuchenverkauf helfen, als Parkplatzeinweiser oder Parkführer arbeiten. Ihre Unterstützung haben bereits die Feuerwehren Zoppoten, Saalburg und Ebersdorf sowie der Heimatverein Schönbrunn, das Ausstellungs- und Begegnungszentrum Comenius sowie der Sportverein Ebersdorf zugesagt.

Auch am Teehäuschen am Pfotenteich sind Veranstaltungen geplant. Foto: Reinhard Kübrich (Archiv)

„Wegen Corona und den Anweisungen des Landratsamtes planen wir bis Mai keine Veranstaltungen“, erklärte Marianne Graf den Anwesenden. Aber ab dann ist der Terminkalender prall gefüllt. Die Bundesgartenschau in Thüringen beginnt zwar erst im April 2021, aber schon im Vorfeld sollen Veranstaltungen für Ebersdorf als Außenstandort werben. Dabei steht nicht nur der Schlosspark im Mittelpunkt, sondern auch der Zinzendorfplatz und der Gottesacker der Brüdergemeine.

Der Reigen der Veranstaltungen soll am Sonntag, 14. Juni 2020, mit dem ersten Ebersdorfer Picknickkonzert beginnen. „Durch die Organisatoren der Buga haben wir eine Brassband aus Jena bekommen, die kostenlos im Park spielen wird“, so Marianne Graf. Im Juli ist die Dresdner Band „Unfolkommen“ zu Gast. Es ist aber kein Konzert im klassischen Sinne geplant, sondern ein musikalischer Rundgang durch den Park.

Führungen nehmen im Programm der Organisatoren vor Ort eine wichtige Rolle ein. „Zum einem wollen wir die bisherigen Route im Park um den Zinzendorfplatz und des Gottesacker erweitern“, sagte Marianne Graf. Da vor allem im kommenden Jahr mit mehr Besuchern gerechnet wird, braucht der Schlossparkverein mehr Freiwillige als Tourleiter. „Die werden aber nicht einfach so ins kalte Wasser geworfen“, beruhigte Marianne Graf. Interessierte erhalten eine kleine Schulung und Anschauungsmaterial, das sie den Teilnehmern der Führungen zeigen können. Zudem sollen die Anbieter der Führungen auch mit Kostümen ausgestattet werden, die an der Rokoko und Biedermeierzeit orientiert sind. Neben den Schlossparkverein werden auch weitere Organisatoren und Anbieter spezielle Führungen in Ebersdorf veranstalten.

Die große Eröffnung der Buga im Außenstandort soll am 2. Mai 2021 stattfinden. Unterschiedliche Gruppen der Musikschule Saale-Orla aus Bad Lobenstein spielen dann an sechs Standorten in Ebersdorf verteilt. „Da es eine Nachmittagsveranstaltung werden soll, brauchen wir Unterstützung beim Verkauf von Kaffee und Kuchen an den verschiedenen Plätzen“, so Marianne Graf. Nach der Eröffnung sind bis September in jedem Monat musikalische Veranstaltungen geplant. Zudem gibt es ein Kräuterwochenende mit einem Markt und besonderen Führungen.

Wer Interesse daran hat, künftig Besucher durch den Schlosspark zu führen, kann sich beim Schlossparkverein unter schlossparkverein-ebersdorf@web.de melden.