Das ist kein Lausbubenstreich, sondern eine Straftat: Offenbar in der Nacht zum Dienstag haben bisher unbekannte Täter mehrere Schilder, die auf den Bahnübergang Unterlemnitz hinweisen, verdreht.

Fahrzeuge, die sich aus Richtung Bad Lobenstein beziehungsweise Unterlemnitz dem Bahnübergang näherten, fanden weder die entsprechenden Warnschilder, noch die Baken vor. Diese waren an ihren Standorten um 180 Grad verdreht worden. Gegen 10 Uhr wurde die Polizei zu dem Sachverhalt verständigt.

Polizei nimmt Hinweise entgegen

Wer sich an Verkehrszeichen vergeht, begeht einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Dafür sieht das Strafgesetzbuch Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe vor. Schon der Versuch ist strafbar. Da es sich hier um die Beschilderung eines Bahnübergangs handelt, kommt sogar ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr in Betracht, wo ein noch härteres Strafmaß gilt. Wer die Sicherheit des Schienenbahnverkehrs gefährdet, kommt um eine Freiheitsstrafe nicht herum, die von sechs Monaten bis zehn Jahren reicht.

Sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige beziehungsweise Fußgänger, die im Bereich entlang des Bahnübergangs bemerkt worden sind, nimmt die Polizei entgegen.