Verlies ist vielleicht doch nur eine Speisekammer

Im Regionalmuseum Bad Lobenstein gibt es einiges zu entdecken. Ein dunkles Verlies, die Geschichte der Mühlen entlang der Kosel und die ein oder andere unbekannte Geschichte über die Kurstadt. Aber nicht mehr lange, denn Anfang Januar beginnt die Winterpause der Einrichtung.

„Ob der Schacht im Turmstumpf wirklich mal ein Verlies war, ist heute leider nicht mehr bekannt“, so Angela Niepel, Leiterin des Regionalmuseums. „Meiner Meinung ist es vielleicht ehemals eine Zisterne gewesen, die mit Bauschutt aufgefüllt wurde. Oder es wurde als Speisekammer genutzt, da es dort auch im Hochsommer sehr kalt ist.“

Geheimnisse der Geschichte

Das vermeintliche Verlies wird seit den Anfangstagen des Regionalmuseums gern genutzt, um Kindern einen kleinen Schauer über den Rücken zu jagen. Da hilft auch eine Schaufensterpuppe, die als der „Hungernde“ im Schacht einen festen Stammplatz hat. Das Beispiel zeigt aber auch, dass einiges über die Geschichte der Anlage noch im Dunkeln liegt. „Alten Chroniken zufolge soll es einmal vier Türme im Areal gegeben haben“, so Angela Niepel. Genau nachweisen könne man diese Behauptung aber bis heute nicht.

Bunt gemischte Ausstellung

Auf gesicherten Quellen und Fundstücken basiert hingegen die Ausstellung „Provenienz – Provinz“, die nur noch an wenigen Tagen, bis zum Beginn der Winterpause, zu sehen sein wird. Besonders freut es Angela Niepel, dass die Geschichte der fünf Mühlen entlang der Kosel vom Helmsgrüner Grund bis nach Bad Lobenstein einen Platz in der Schau gefunden hat. Daneben ist auch dem Schusterhandwerk und dem Wirken des Historikers und Autoren Robert Hänsel ein Platz gewidmet.

Das Regionalmuseum hat an folgenden Tagen geöffnet: Am Donnerstag, 19. Dezember, und Sonntag, 22. Dezember, jeweils von 13 bis 16 Uhr. Am 29. Dezember von 13 bis 16 Uhr, sowie am 1., 2. und 5. Januar jeweils von 13 bis 16 Uhr. An Heiligabend, den zwei Weihnachtsfeiertagen sowie an Silvester hat die Einrichtung geschlossen.