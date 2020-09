Saalburg. Am Sonnabend gibt es ein Lichterfest mit Bootskorso und Feuerwerk an der Klosterplatte.

Die Saison lief schleppend an, doch am Ende ist das Fazit der Saalburger Schifffahrt durchaus positiv. Am kommenden Wochenende gibt es ein Lichterfest mit Bootskorso auf dem Stausee und Feuerwerk an der Klosterplatte.