Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unfallserie mit 13 Fahrzeugen auf A9: Stau von bis zu zwei Stunden

Auf der A9 zwischen Münchberg Süd und Münchberg Nord im Kreis Hof in Bayern kam es am Freitag gegen 14.30 Uhr zu gleich vier Unfälle mit insgesamt 13 Fahrzeugen. Die Einsatzstelle auf der Autobahn in Richtung Berlin erstreckt sich über mehrere hundert Meter.

Insgesamt acht Personen wurden bei der Kollision verletzt und wurden vom Rettungsdienst betreut. Ein Fahrzeug wurde durch die Wucht des Zusammenpralls auf die Seite geworfen. Zur genauen Unfallursache liegen noch keine Informationen vor.

Rettungshubschrauber, zwei Notärzte und mehrere Rettungswagen im Einsatz

Ein Rettungshubschrauber, zwei Notärzte und mehrere Rettungswagen waren im Einsatz. Wie die Polizei berichtet stand ein Fahrzeug mit Blutkonserven im Stau und musste von der Polizei an der Unfallstelle vorbei geleitet werden, damit das Fahrzeug schnell an sein Zielort kommen konnte.

Außerdem berichtete ein Augenzeuge, dass mehrere Fahrzeuge durch die Rettungsgasse fuhren, während die Feuerwehr sich noch auf Anfahrt befand. Derzeit staut sich der Verkehr auf über zehn Kilometer und dauert bis zu zwei Stunden.

Weitere Blaulicht-Meldungen aus Ostthüringen

Nach kilometerlanger Verfolgungsfahrt: Seatfahrer entkommt Polizisten