Am Freitagmittag war der Schaden am Glasfaserkabel behoben. Bis zum Nachmittag hatten Vodafone-Kunden wieder Netzempfang.

Vodafone-Kunden sind wieder am Netz

Seit dem Freitagnachmittag sind die im Saale-Orla-Kreis von einer schweren Störung betroffenen Vodafone-Kunden wieder mit der Welt verbunden. Wie eine Sprecherin des Unternehmens am Abend mitteilte, konnte die Reparatur eines beschädigten Glasfaserkabels gegen Mittag abgeschlossen und das Netz wieder in Betrieb genommen werden.

Störung seit Donnerstagfrüh

Seit Donnerstagfrüh waren für weite Gebiete von Bad Lobenstein, Schleiz, Pößneck und den Raum Görkwitz Internet, Telefon und Fernsehen nicht verfügbar. Betroffen waren laut Unternehmenssprecherin rund 3600 Haushalte am Vodafone-Netz. „Um 7.49 Uhr ist die Störung gemeldet worden“, teilte die Sprecherin mit. Zunächst sei mit der Fehlersuche begonnen worden, bis ein defektes Glasfaserkabel ausgemacht war. Dieses musste repariert werden. Die entsprechenden Bauarbeiten hätten aber nicht in der Nacht durchgeführt werden können, weshalb erst am Freitagmorgen mit der Schadensbehebung begonnen worden ist.

Erdkabel musste freigelegt werden

Die Schadensstelle befand sich im Saale-Orla-Kreis in der Nähe einer Bahntrasse. Genauere Ortsangaben wollte Vodafone nicht machen, da aus der Erfahrung heraus sich viele Kunden vor Ort begeben und die Mitarbeiter von ihrer aufwendigen Arbeit beim Spleißen der Glasfaserkabel, wie es in diesem Fall erforderlich gewesen sei, abhalten würden. Zunächst hätte das Erdkabel freigelegt werden müssen, um dann die defekten Stränge zu erneuern und anzubinden. „Das ist sehr zeitintensiv“, so die Sprecherin, „allerdings hatten wir noch Glück, dass das Kabel nicht zu tief lag.“ Sonst wäre unter Umständen noch ein Tiefbauunternehmen benötigt worden.

Es gab keine Außeneinwirkung

Die genaue Schadensursache ist nicht bekannt. Es habe sich jedenfalls nicht um den Klassiker gehandelt, wonach ein Bagger bei Erdarbeiten das Kabel erwischt. „Es gab keine Außeneinwirkung“, heißt es. Vermutet würden vielmehr witterungsbedingte Einflüsse durch Frost.

Die Vodafone-Sprecherin bittet bei den Kunden, die von Donnerstagfrüh bis Freitagnachmittag Internet, Telefon und Fernsehen nicht nutzen konnten, ausdrücklich um Entschuldigung und Verständnis. Mögliche Regressforderungen müssten individuell mit den Kundenberatern geklärt werden, hieß es auf Nachfrage.