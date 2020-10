Schneller als ursprünglich vorgesehen, soll jetzt eine 80-jährige Rentnerin in Bad Lobenstein wieder ihr Fernsehgerät nutzen können. Es wurde zugesichert, dass bis zum Mittwochabend ein Monteur das versehentlich abgeklemmte Kabel in dem Mehrfamilienhaus anschließt.

Am Samstagabend voriger Woche, eigentlich sogar ein Feiertag, hatte ein Monteur ursprünglich die Wohnung einer verstorbenen Mieterin in dem Haus vom Vodafone-Kabelanschluss trennen wollen. Doch offenbar erwischte er versehentlich den Anschluss von Agathe Saremba, die schon seit 1993 das Kabelfernsehen nutzt. Zunächst hatte sich die Seniorin den Bildausfall am Wochenende nicht erklären können. Dann stellte sich heraus, dass ein Vodafone-Servicemitarbeiter an dem Verteilerkasten im Kellerbereich tätig geworden war. Anschließend begann für die Bad Lobensteinerin eine Telefon-Odysee, um den Anbieter auf das Versehen aufmerksam machen zu können. Zuletzt war die Frau auf den kommenden Freitag vertröstet worden, an dem ein Mitarbeiter ins Haus kommen sollte.

Entgelt wird gutgeschrieben

Unsere Redaktion fragte am Dienstagnachmittag bei Vodafone an, warum die Reparatur nicht schneller erfolgen kann. Zumal sich der technische Aufwand sehr in Grenzen hält. Es war zugesichert worden, sich umgehend der Angelegenheit anzunehmen. Am Mittwoch kam die Bestätigung. „Der Kabelanschluss der Mieterin ist tatsächlich versehentlich abgeklemmt worden“, sagte eine Unternehmenssprecherin, „ursprünglich sollte ein anderer Anschluss verplombt werden.“ Man bedaure das Versehen. „Das ist leider unschön gelaufen, da können wir nur in aller Form um Verzeihung bitten.“ Zudem werde das Entgelt für die Tage, an denen kein Fernsehen möglich gewesen ist, gutgeschrieben. „Es liegt in unserem ureigenen Interesse, dass solche Fehler nicht passieren“, betonte die Sprecherin. In dem Fall habe es ein unglückliches Zusammenspiel auch bei der anschließenden telefonischen Fehlermeldung gegeben.