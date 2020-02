Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vom Narrenhaus in die Polizeizelle

Vom Narrenhaus in die Zelle, diesen Weg musste in der Nacht zum Samstag ein 54-jähriger Mann in Bad Lobenstein antreten. Wie die Polizei mitteilte, war der Herr durch den Veranstalter der Faschingsveranstaltung aus dem Kulturhaus verwiesen worden. Weil dieser dann vor dem Objekt herumgeschrien habe und die Örtlichkeit nicht verlassen wollte, zudem auch noch einem 42-jährigen Mann in die Hand biss, wurde die Polizei informiert. Die angerückte Streifenbesatzung erteilte dem Störer einen Platzverweis. Da er diesem ebenfalls nicht nachkam, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen. Es wurden laut Polizeibericht Anzeigen wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch gegen den 54-Jährigen gefertigt. Zudem hat er die Kosten für die Übernachtung im Polizeigewahrsam zu tragen.

Bierglas ins Gesicht

Ebenfalls bei einer Faschingsveranstaltung kam es in der Nacht zum Sonntag gegen 1.30 Uhr in Liebengrün zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen von jeweils vier bis fünf Personen, teilte die Polizei mit. In dem Handgemenge schlug schließlich ein 17-Jähriger einem 26-jährigen Mann ein Bierglas ins Gesicht. Dieser wurde dadurch an der Nase verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus nach Schleiz gebracht werden. Gegen den Tatverdächtigen wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.