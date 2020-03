Vom Revolutionär zum Makler in Bad Lobenstein

„Wichtiger als die aktuelle Zinslage am Markt ist die jeweilige wirtschaftliche Situation“, so die Erfahrung von Immobilienmakler Rudi Tröger auf die Frage, ob die derzeit mehr oder weniger kostenfrei erhältlichen Bankkredite zu einer verstärkten Nachfrage an Wohneigentum in der Region führen. Die Entscheidung, sich Wohneigentum zuzulegen, hänge laut Tröger vielmehr von einer gut bezahlten Arbeit und der Förderung beispielsweise durch das Baukindergeld ab, als von Kreditzinsen.

Seit 20 Jahren ist der Bad Lobensteiner in der Immobilienbranche tätig und bereitet jetzt die Übergabe seiner Firma an Nachfolger Alexander Zander vor. Hautnah hat Rudi Tröger die wirtschaftliche Entwicklung in der Region in den zurückliegenden 30 Jahren erlebt – zunächst in der Kommunalpolitik und später als selbstständiger Unternehmer. Im Herbst 1989 gehörte er zu jenen Menschen in Lobenstein, die am Runden Tisch und in Arbeitsgemeinschaften die friedlichen Demonstrationen organisierten. Bei den ersten freien Wahlen im Frühjahr 1990 gewann der Mitbegründer der Lobensteiner Bürgerliste (LBL) ein Mandat für den Stadtrat und wurde aus diesem Gremium, wie es seinerzeit üblich war, zum Bürgermeister gewählt. Dieses Amt führte er bis 1994 aus und stellte in der Zeit entscheidende Weichen für die damalige Kreisstadt, um sich unter den neuen Voraussetzungen als Kurort zu entwickeln.

Vom Rathaus in die Arbeitslosigkeit

Nach der Bürgermeisterwahl 1994 war er zunächst arbeitslos. Da stieß er auf eine Ausschreibung der Nord-Süd-Kommunal- und Gewerbebau GmbH Stuttgart, die einen Repräsentanten für die Region gesucht hatte. „Aufgabe war das Requirieren von Grundstücken zur Bebauung und der Verkauf von Wohnungen und Gewerbeimmobilien“, blickt Tröger zurück. Für ihn sei das damals „ein Traumjob“ gewesen. Zu den netten Episoden aus dieser Zeit gehört, dass er der erste in der Firma mit einem Handy gewesen sei. Bis Leipzig, Halle, Erfurt und Chemnitz erstreckte sich sein Arbeitsgebiet. In Bad Lobenstein ist die Südmarkt-Passage das größte neugebaute Objekt aus dem Engagement des Stuttgarter Unternehmens. Als die Zeit der Sonderabschreibungen zu Ende ging, änderte sich schlagartig die Geschäftspolitik. Für Rudi Tröger stand die Frage, nach Stuttgart umzuziehen, was für ihn nicht infrage kam. „Also blieb mir nur die Selbstständigkeit“, blickt er auf den 1. August 2000 zurück, als die Firma „RTL Immobilien-Dienstleistungen Rudi Tröger Lobenstein e. K.“ in das Handelsregister eingetragen worden ist.

RTL-Firmenname verteidigt

Im September 2015 wurde das Unternehmen zur „RTL Immobilien + Dienstleistung GmbH“ umgewandelt, was erstmals eine andere namhafte RTL-Firma auf den Plan gerufen hatte. Die Namensrechte wurden streitig gemacht. „Aber mein RTL-Eintrag im Handelsregister war eher gewesen“, freut sich Rudi Tröger noch heute, das ihm die Firmenbezeichnung erhalten blieb. Jetzt, mit 66 Jahren, möchte er sich allerdings allmählich zurückziehen und den Ruhestand ins Auge fassen. Bereits seit über einem Jahr hatte er diesbezüglich Kontakt zu Alexander Zander aus Saalfeld. Der 27-Jährige ist in Bad Lobenstein aufgewachsen und hatte am Reichard-Gymnasium sein Abitur gemacht. Seit 2015 ist er gelernter Immobilienkaufmann und absolvierte an der Fachhochschule Erfurt ein Zusatzstudium zum Immobilienbetriebswirt. Mit dem 1. Januar dieses Jahres stieg er als Geschäftsführer in Rudi Trögers Unternehmen ein. „Wir werden noch einige Zeit zusammenarbeiten, denn es ist wichtig, die Menschen und Kunden kennenzulernen“, sagt Rudi Tröger. Beibehalten würden der Firmenname sowie sämtlich bekannte Kontaktdaten.

Internet wichtiges Kriterium

„Es gab natürlich Höhen und Tiefen“, blickt Rudi Tröger auf seine knapp 20-jährige Immobilientätigkeit zurück. Die Jahre 2002 bis 2007 seien für ihn die schwierigste Zeit gewesen. „Die wirtschaftliche Situation war in Deutschland angespannt“, erinnert er sich. Nicht wenige Hausbaufirmen mussten damals aufgeben. Wenn er dabei helfen konnte, Neuansiedlungen von Großstädtern in die Region zu ermöglichen, dann seien häufig die Natur und die Ruhe Argumente der Zuzügler gewesen. „Oft hörte ich, dass wir hier eine gute zentrale Lage in Deutschland und Europa haben.“ Eines der bedeutendsten Kriterien heute sei allerdings der schnelle Internetzugang. „Das ist für viele wichtiger als eine gut ausgebaute Straße“, so die Erfahrung von Rudi Tröger.