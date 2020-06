Vor zwei Jahren wurde die Trinkwasserleitung unter dem Saale-Flussbett in Harra gebohrt, um den Hochbehälter bei Arlas mit den Tiefbrunnen in Schlegel zu verbinden. Nun ist eine neue Leitung zwischen Arlas und Pottiga geplant.

Vorsorge in Bad Lobenstein für die trockenen Jahre

Finanzen waren das beherrschende Thema bei der Versammlung des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Oberland im Neuen Schloss in Bad Lobenstein. Hauptaugenmerk lag dabei auf der Präzisierung der diesjährigen Investitionspläne für die einzelnen Bereiche Trinkwasser und Abwasser.

Mit gebührendem Sicherheitsabstand hatten sich die Verbandsräte, bei denen es sich um die Bürgermeister von Bad Lobenstein, Lehesten, Rosenthal am Rennsteig, Wurzbach, Remptendorf und Saalburg-Ebersdorf handelt, und die Geschäftsleitung des Zweckverbandes Wasser und Abwasser Oberland im Tagungsraum versammelt. Die Tagesordnung sei zwar überschaubar aber von Bedeutung, machte Verbandsvorsitzender Thomas Franke zu Beginn der Sitzung deutlich.

Anschluss an Fernwasserversorgung

Laut den Investitionsplänen für die Bereiche Trinkwasser und Abwasser nimmt der Zweckverband für die im Jahr 2020 in Angriff genommenen oder beendeten Maßnahmen insgesamt rund vier Millionen Euro an Eigenmitteln in die Hand.

Eine der größten Investitionen in diesem Jahr ist der Anschluss an die Fernwasserversorgung von Oberfranken. Mit rund 1,9 Millionen Euro schlägt die geplante Verlegung einer Trinkwasserleitung mit einer Länge von 5,7 Kilometer zu Buche. Diese soll von Tschirn in Oberfranken bis nach Grumbach und dann zur Trinkwasseraufbereitungsanlage Hornsgrün verlaufen.

Verbindung zwischen Hochbehältern

An der Hirschberger Straße in Bad Lobenstein entstand nicht, wie von vielen Bürgern vermutet, eine öffentliche Toilette. Sondern eine Druckerhöhungsanlage für das Wohngebiet Gallenberg. Foto: Sophie Filipiak

„Wir müssen die Versorgungssicherheit in unserem Gebiet gewährleisten“, erklärte Walo-Geschäftsleiter Sten Meusel. Die trockenen Sommermonate stehen bevor und auch in den kommenden Jahren sei in diesen Monaten nicht mit mehr Niederschlagsmengen zu rechnen. Ein erster Schritt in diesem Vorsorgeplan ist, den Hochbehälter Pottiga mit dem in Arlas zu verbinden. Grund sind wieder mögliche Qualitäts- und Mengenprobleme im Sommer.

Bereits im vergangenen Jahr wurde eine durchgehende Leitung zwischen dem Hochbehälter in Arlas und den Tiefbrunnen bei Schlegel in Betrieb genommen. Mittels Spülbohrverfahren wurden zuvor zwei Trinkwasserrohre inklusive Steuerungskabel unter das Saalebett in Harra verlegt.

Druckerhöhungsanlage steht vor Vollendung

Gute Nachrichten gab es auch für die Anwohner des Gallenberges in Bad Lobenstein. Die Druckerhöhungsanlage an der Hirschberger Straße steht kurz vor ihrer Vollendung. „Es fehlt eigentlich nur noch die Steuerung“, erklärte Sten Meusel. Rund 180.000 Euro hat die Anlage gekostet, damit auch auf dem Gallenberg ein ordentlicher Wasserdruck herrscht.

Die eigentlich für 2020 geplanten Projekte wie der Bau eines Druckmindererschachts in Schmiedebach und einer CO2-Anlage in Röttersdorf werden auf das kommende Jahr verschoben, da eine neue Transportleitung vom Hochbehälter Schmiedebach in Richtung Ortslage Vorrang habe, um die Wasserqualität zu verbessern.

Entschädigung für Landwirtschaft

Bei der Entschädigung der Landwirtschaft für Trinkwasserschutzzonen für das Geschäftsjahr 2019 greift der Zweckverband tief in seine Taschen. Aufgrund des Thüringer Wasserschutzgesetzes ist dieser dazu verpflichtet, Ausgleichszahlungen an die Agrargenossenschaften zu zahlen. Im Gegenzug verpflichten diese sich, auf den Feldern in Trinkwasserschutzzonen keine Gülle zu verteilen. Rund 41.000 Euro zahlt daher der Zweckverband an die Landwirte, beispielsweise die Lehestener Rinderfarm oder die Agrargenossenschaft in Remptendorf.

Ausnahmen bilden hierbei laut Beschluss die Flächen „Abstrom Herrenteich“ der beiden Neundorfer Agrarunternehmen, sowie die Schutzzone an den Quellen Teufelsloch in Bewirtschaftung der Agrargenossenschaft Gahma, „da aufgrund der Bedeutung der Wassergewinnung und deren Gefährdung ein erhöhtes Schutzniveau zwingend erforderlich ist.“ Das bedeutet, dass in diesen Bereichen weder organischer Dünger eingebracht werden darf noch Weidehaltung erlaubt ist.

