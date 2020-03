Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wanderfreunde in Blankenberg wählen neuen Vorstand

Zu ihrer Jahreshauptversammlung hatte nun die Ortsgruppe Blankenberg des Frankenwaldvereins eingeladen. Auf der Tagesordnung stand aber nicht nur der Jahresbericht, sondern auch Neuwahlen für Vorstand und Obmannschaft.

Der Vorstand der Ortsgruppe Blankenberg des Frankenwaldvereins stellte sich bei der Jahreshauptversammlung zur Wiederwahl. Neu hinzu kam Steffen Schaller als Revisor. Als Obmann fungiert weiterhin Karl-Heinz Tresselt. Karl Schöpf, Ute Rennert, Bärbel Stöcker, Hans Stöcker, Karl-Heinz Tresselt und Hans Wietzel sind seit 30 Jahren im Vorstand und wurden nun in ihrem Amt bestätigt. Zwei Mitglieder wurden aus dem bisherigen Vorstand aus gesundheitlichen Gründen verabschiedet. Ihnen wurde für ihre geleistete Arbeit der Dank ausgesprochen und ein kleines Präsent überreicht.

Obmann Karl-Heinz Tresselt berichtete über ein reges und vielseitiges Vereinsleben. Er dankte allen für ihre Aktivitäten sowie den Sponsoren für ihre Unterstützung und lobte das gute Miteinander und die Hilfsbereitschaft im Verein. 20 neue Mitglieder sind dem Verein im vergangenen Jahr beigetreten, sodass der Verein nunmehr 83 Wanderfreudige zählt.

„Wanderwart Hans Stöcker blickte in seinem humorvollen Bericht auf die vielen und erlebnisreichen Touren im vergangenen Jahr zurück“, so Bärbel Stöcker in einer Pressemitteilung. In diesem Jahr unternahmen die Blankenberger bereits vier Wanderungen und zeigten beim Bowling in Pottiga sportliches Können.

Besonderen Grund zum Feiern haben die Wanderfreunde am 22. März. Denn dann feiert die Ortsgruppe ihr 30-jähriges Bestehen ab 14 Uhr im Haus der Vereine in Blankenberg. „479-mal waren die Blankenberger in all den vielen Jahren auf Schusters Rappen in Wald und Flur unterwegs“, erklärt Bärbel Stöcker.