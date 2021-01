Wasserzähler im Saale-Orla-Kreis selbst ablesen

Von Peter Hagen

Schleiz/Bad Lobenstein/Pößneck. Mit dem Jahreswechsel beginnt wieder die Zeit, in der die Wasser- und Heizungszähler in den rund 25.000 Gebäuden und 45.000 Wohnungen im Saale-Orla-Kreis abzulesen sind. Bei Mietobjekten werden in der Regel externe Messdienstleister damit beauftragt, deren Teams jede einzelne Wohnung aufsuchen. Doch in Coronazeiten ist das nicht uneingeschränkt möglich.

Termine verschoben

Der Delta-t Messdienst beispielsweise verzichtet derzeit darauf, den gewohnten Ablesetermin zu Jahresbeginn durchzuführen. In Absprache mit den jeweiligen Hausverwaltungen sollen diese Termine später stattfinden. Mieter werden daher gebeten, nach Möglichkeit den Stand ihrer Wasserzähler jetzt selbst zu notieren. "Bei den Heizungszählern ist das nicht erforderlich, diese speichern den Jahresverbrauch", wurde mitgeteilt. Wenn nach dem harten Lockdown die Ableseteams in die Wohnungen kommen, sei daher eine genaue Abrechnung der Heizungswerte uneingeschränkt möglich, die selbst notierten Ablesewerte für die Wasserzähler können dann von den Mietern übergeben werden.

Frist bis Freitag

Private Wohnungseigentümer haben von den Zweckverbänden Wasser/Abwasser "Obere Saale" Schleiz (ZWOS), Wasser und Abwasser Lobensteiner Oberland (Walo) sowie Wasser und Abwasser Orla in Pößneck Ablesekarten zugesendet bekommen. Diese können ausgefüllt portofrei zurückgesendet werden. Alle drei Zweckverbände bieten aber auch die Möglichkeit, den Stand der Wasserzähler im Internet direkt zu übermitteln. "Dafür ist bis diesen Freitag, 8. Januar, Zeit", heißt es aus dem Pößnecker Zweckverband.

Einheitlicher Steuersatz

Wie berechnen nun eigentlich die Zweckverbände die Kosten für den Trinkwasserverbrauch, da im ersten Halbjahr 2020 noch die Mehrwertsteuer von sieben Prozent, im zweiten Halbjahr allerdings die vorübergehend gesenkte Mehrwertsteuer von fünf Prozent galt? Dazu gibt es eine einheitliche Regelung, die den Verbrauchern zugute kommt. Weil für die Zweckverbände das Wirtschaftsjahr mit dem Kalenderjahr übereinstimmt, wird der gesamte Jahresverbrauch mit dem zum Ende des Abrechnungszeitraums im Dezember geltenden ermäßigten Steuersatz von fünf Prozent berechnet.