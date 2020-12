"Weihnachten to go" am Heiligabend in Bad Lobenstein

"Auf vieles müssen wir in diesem Jahr verzichten oder erleben es stark verändert", sagt Pfarrer Stefan Ibrügger von der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde, "das wird leider auch den Gottesdienst am Heiligen Abend betreffen." Schon die Adventszeit war eine Herausforderung gewesen.

"Wenn man den normalen Gottesdienst anschaut, könnte man eigentlich weinen. Weil an sich alles, was uns miteinander verbindet, nicht mehr möglich ist." Doch resignieren kommt für Pfarrer Stefan Ibrügger nicht in Frage. Vielmehr versucht die Kirchgemeinde, das Beste aus der gegenwärtigen Situation zu machen. Das betrifft ganz besonders das bevorstehende Weihnachtsfest.

"Es ist einerseits die Zeit, in der wir zusammenrücken und Nähe spüren möchten", sagt Pfarrer Ibrügger, "und nun müssen wir sagen, rückt auseinander und vermeidet Nähe. Jedenfalls physisch." Genauso gehöre die Musik in diese Zeit, "aber singen dürfen wir nicht mehr". Das hätte sich der Pfarrer in seinem Leben nie vorstellen können. "Ich würde mich viel lieber darüber beschweren, wenn meine Gemeinde nicht laut genug mitsingt."

Verbot und Einsicht

Auf die Frage, ob die gegenwärtigen Einschränkungen aufgrund von Verordnungen respektiert würden oder aus dem Verständnis heraus, dass Singen zurzeit eine Gefahr sein kann, kommt sofort "beides" als Antwort. "Ich bin genau das Gegenteil eines Coronaleugners", erklärt Stefan Ibrügger, "meine Frau hat im Ebersdorfer Emmaus momentan viel zu tun. Wenn es stimmt, dass das Singen aufgrund der Aerosole besonders gefährlich sein kann, muss man es natürlich sein lassen. Aber es ist uns auch direkt verboten, ja. Da kommen Einsicht und Verbot zusammen."

Gott zur Seite wissen

In der Coronazeit traten haarsträubende Verschwörungsmythen an die Öffentlichkeit und wurden von vielen Menschen gedankenlos und ohne zu hinterfragen verbreitet. Frage an den Pfarrer: Ist Religion nicht selbst Teil von Verschwörungen beziehungsweise die größte anerkannte Verschwörungstheorie an sich? "Ich glaube, das hängt vom Blickwinkel ab", meint Stefan Ibrügger, "ich als Pfarrer sage, Religion ist eine Erfahrung von Menschen über Tausende Jahre von Gottes Wirken in dieser Welt. Weihnachten bedeutet, dass Gott zu uns kommt. Für viele Menschen ist das eine ganz reelle Erfahrung. Ein Atheist würde das anders sehen." Wie es sich dann Gläubige erklären, dass es in diesem Jahr die von der Natur gemachte Gefahr durch die Coronapandemie gibt?

"Das ist die uralte Frage nach dem Verhältnis von Gott und dem Leid in der Welt - die Theodizee-Frage, die wir tatsächlich im Glauben nicht endgültig beantworten können. Aber ob es Erdbeben sind oder Viren oder Hochwasser - wenn Menschen leiden, steht im Prinzip immer die gleiche Frage. Genau deswegen ist Weihnachten so wichtig. Weil wir da genau diesen Gott feiern, der sich so klein gemacht hat, dass er in unsere Welt hineinanpasst mit all dem, was unsere Welt eben ausmacht. Auch mit dem Traurigen, dem Schwierigen, mit den kaum zu bewältigenden Dingen. Das Versprechen aus Weihnachten ist, dass Gott an unserer Seite ist - auch da, wo wir nicht mehr weiterwissen, auch da, wo wir verzweifeln oder manchmal auch kaputtgehen."

Friedenslicht zum Mitnehmen

Heiligabend wird in der Bad Lobensteiner Stadtkirche völlig anders ablaufen, als bislang erlebt. "Es wird keine Mitternachtsmesse geben, es wird kein Krippenspiel geben", bedauert der Pfarrer, "es wird auch keine Christvesper im klassischen Stil geben. Ich habe es nicht ohne Grund ,Weihnachten to go' genannt." Es wird bewusst auf eine Veranstaltung auf dem Markt verzichtet. Zwar wäre das behördlich genehmigt worden. Aber aus der Sicht des Pfarrers wäre es ein falsches Zeichen gewesen in einer Zeit, in der Menschen verschiedener Haushalte nicht gemeinsam unterwegs sein sollen und sich dann zu Hunderten versammeln würden. Vielmehr werde die weihnachtlich geschmückte Kirche am Heiligabend von 16.30 bis 18.30 Uhr geöffnet sein. Zum Eingang am großen Treppenportal wird eine stets beschränkte Besucherzahl eingelassen, es erklingt festliche Musik von der Orgel und die Weihnachtsgeschichte oder andere festliche Texte werden gelesen. Das Friedensicht von Bethlehem ist zu finden und kann mit Laterne oder Kerze nach Hause mitgenommen werden.

Die Betroffenen sind wichtig

Eine Predigt wird es nicht geben, es soll auch niemand zu lange Verweilen, so die Bitte. Pfarrer Ibrügger nochmals zum Ernst der Lage: "Ich glaube, wir sehen immer noch zu wenig, was Corona anrichtet. Zurzeit stirbt in Deutschland alle zehn Tage eine Stadt so groß wie Bad Lobenstein. Das dürfen wir auch als Kirche nicht aus dem Blick verlieren. Neben all dem, was uns beschäftigt, gibt es ein großes Leid. Was ist mit den Familien, die wochenlang in Quarantäne sind mit kleinen Kindern? Was ist mit den Alten, die wirklich vereinsamen? Wir sind viel zu oft mit Querdenkern beschäftigt, als dass wir mit den Betroffenen beschäftigt sind. Die wären viel wichtiger." Autor Peter Hagen