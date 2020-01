Auch in diesem Jahr wird auf dem Festplatz am Geheeg ein Neujahrsfeuer veranstaltet.

Weihnachtsbäume haben in der Region Bad Lobenstein ausgedient

Wann genau die Weihnachtsdekoration wieder in Kisten verstaut und auf dem Dachboden oder dem Keller verstaut werden soll, darüber scheiden sich die Geister. Die einen nehmen Mariä Lichtmess, also Sonntag, 2. Februar, als Datum, die anderen schmücken schon vorher ab. Auch der Weihnachtsbaum hat dann ausgedient, aber in vielen Gemeinden dient er noch einem guten Zweck: Um die Anwohner bei einem Neujahrsfeuer zu wärmen. Hier eine Auswahl:

Bad Lobenstein: Zum Neujahrsfeuer mit Weihnachtsbaumverbrennung lädt der Feuerwehrverein und die Feuerwehr Bad Lobenstein für Sonnabend, 11. Januar, von 16 bis 19 Uhr auf dem Festplatz am Geheeg ein. Für warme und kalte Getränke sowie Deftiges vom Rost ist gesorgt. Die Bäume können am Sonnabend von 9 bis 15 Uhr auf dem Festplatz abgegeben werden. Alternativ können die Pflanzen bis 12 Uhr an einer der vielen Abholstationen im Stadtgebiet abgelegt werden.

Harra: Zum Weihnachtsbaumfackeln lädt die Jugendfeuerwehr Harra für Sonnabend, 11. Januar, ab 17 Uhr auf den Hof der ehemaligen Grundschule ein. Es werden Thüringer Spezialitäten vom Rost sowie warme und kalte Getränke angeboten. Die Feuerwehr bittet, die alten Bäume am Sonnabend bis 9 Uhr vor die Häuser zu stellen.

Remptendorf: Der Feuerwehrverein Remptendorf lädt zum Fichtenfeuer – auch für Tannen – für Sonntag, 19. Januar, ab 16 Uhr auf dem Remptendorfer Sportplatz ein. Die Veranstalter sorgen für Leckereien vom Grill und warmen Glühwein. Die Weihnachtsbäume sollen an diesem Tag vormittags an die Straße gestellt werden, damit die Feuerwehr sie einsammeln kann. Alternativ können die Bäume auch direkt zum Sportplatz gebracht werden.

Wurzbach: Die Feuerwehr Wurzbach veranstaltet am Sonnabend, 11. Januar, die Weihnachtsbaumverbrennung. Traditionell beginnt sie mit einem Fackelumzug, der um 17 Uhr auf dem Marktplatz startet und zum Feuerwehrgerätehaus führt. Dort wird das Lagerfeuer entzündet. Es gibt Glühwein, Kinderpunsch, Pommes und Roster. Die Weihnachtsbäume für das Feuer können entweder am Freitag ab 17 Uhr und am Sonnabend ab 10 Uhr beim Gerätehaus abgegeben werden. Die Einnahmen der Veranstaltung kommen der Jugendfeuerwehr zugute.