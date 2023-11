Weihnachtsbaum in Bad Lobenstein kommt diesmal vom Feingusswerk

Seit Dienstag steht die Fichte. Bei ihrer Arbeit hatten der Stadtbauhof und die Stahlbaufirma Perthel besonders aufmerksame Zuschauer.

So langsam hält die vorweihnachtliche Zeit Einzug. Am Dienstag, 21. November wurde auf dem Bad Lobensteiner Markt der Weihnachtsbaum aufgestellt.

Unter den aufmerksamen Blicken der Kinder vom Kindergarten „Sonnenschein“ haben Mitarbeiter des Stadtbauhofes gemeinsam mit der Stahlbaufirma Pethel die zehn Meter hohe Fichte platziert. Der Baum wurde in diesem Jahr vom Feingusswerk bereitgestellt. Musikalische Einstimmung auf die besinnliche Zeit gibt es in der Kurstadt mit dem traditionellen großen Weihnachtskonzert, das am 3. Dezember im Kulturhaus stattfindet. Hierfür läuft bereits der Kartenvorverkauf in der Stadtinformation. Am 9. und 10. Dezember findet der Bad Lobensteiner Weihnachtsmarkt statt