Weihnachtsfreude für bedürftige Kinder kommt auch aus Stelzen

Einen Schuhkarton voll mit Geschenken zu packen – mit weihnachtlicher Schokolade, dazu vielleicht einige nützliche Sachen für die Schule wie Stifte und Hefte und etwas Warmes für den Winter wie Handschuhe und Mütze – das ist längst vielen Menschen eine Herzensangelegenheit geworden. In Stelzen organisiert seit vielen Jahren Anja Baumann vom Gemeindekirchenrat die international tätige Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Mit kleinen Dingen etwas Großes bewirken, das ist die Philosophie, die dahinter steht.

Polen Rumänien oder Ukraine

Viele Menschen, vor allem auch Familien aus Stelzen, Spielmes und den Nachbarorten, brachten ihren gefüllten Geschenkkarton in die Kirche, wo sich die Pakete stapelten. Aus Unterkoskau kamen Benjamin und Frederike Drechsel zusammen mit ihrer Oma, um ihren Schuhkarton abzugeben. „Unsere Mama hat ihn mit uns gepackt“, sagen die Geschwister. Sie wissen, dass es nicht alle Kinder auf der Welt so gut haben wie sie.

Anja Baumann bringt die Pakete dann wie jedes Jahr zu Gudrun Appel in Geilsdorf, die sie in ihrer Sammelstelle entgegen nimmt, von wo die Karton dann weitergeleitet werden. Ehrenamtliche Helfer packen dann mit an, wenn die Pakete zum Zentrallager geleitet werden, von wo sie dann ihre Reise in andere Länder antreten werden, um rechtzeitig zu Weihnachten am Ziel zu sein. Für viele Kinder, ob in Polen, Weißrussland, Rumänien oder der Ukraine, die mit ihren Familien in Armut oder die in einem Waisenhaus leben, wird es vielleicht das einzige Geschenk zum Weihnachtsfest sein, welches sie erhalten. Es soll deshalb auch nicht nur ein Geschenk sein, sondern auch ein Stück Hoffnung für Kinder, dass sie nicht vergessen werden, dass jemand an sie denkt.

Frachtflugzeug mit Hilfsgütern

Seit 25 Jahren gibt es die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ im deutschsprachigen Raum. Organisiert wird sie vom Verein Samaritan’s Purse, benannt nach dem barmherzigen Samariter. Der Verein, der 2019 aus dem „Geschenke der Hoffnung e.V.“ entstand, steht Menschen in Not weltweit mit geistlicher und materieller Unterstützung zur Seite. „Samaritan’s Purse“ ist im deutschsprachigen Raum aktiv und unterstützt Bedürftige und Randgruppen. Dabei liegt der Fokus auf Obdachlosenhilfe und dem Kampf gegen Menschenhandel. In der internationalen Arbeit geht es um medizinische Hilfe und Bildung. Dieses Jahr war „Samaritan’s Purse“ beispielsweise rund zwei Monate mit einem mobilen Krankenhaus in Cremona in Italien im Einsatz, um Corona-Patienten zu behandeln.

Auch syrischen Geflüchteten wird Hilfe geboten. Erst Anfang November machte sich ein Frachtflugzeug mit rund 20 Tonnen Hilfsgütern an Bord von North Carolina aus auf den Weg in den Irak, um vertriebenen Syrern zu helfen. An Bord des Flugzeugs wurden Zeltplanen, Decken und Winterkleidung geladen, die den Hilfebedürftigen Schutz vor den kalten Temperaturen bieten sollen.

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.geschenke-der-hoffnung.org.