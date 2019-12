Bad Lobenstein. Rund 50 Kinder erhielten dank der Wunschbaumaktion in Bad Lobenstein vorzeitig ihre Geschenke

Weihnachtswünsche gehen im Kulturhaus in Erfüllung

Das Projekt Thinka Saale-Orla und die Kirchenkreissozialarbeit hat nun zum mittlerweile sechsten Mal eine große Weihnachtswunschbaumfeier im Kulturhaus der Stadt Bad Lobenstein organisiert. Rund 50 Kinder im Alter von einem bis 13 Jahren mit ihren Eltern waren im Saal versammelten und warteten gespannt auf den Weihnachtsmann.

Zunächst aber entführte der Märchenerzähler Andreas vom Rothenbarth die Kinder in die Welt der Märchen aus Nah und Fern. Die Kinder hörten gespannt seinen Geschichten und Märchen zu. Dann kam der Mann der Stunde: Der Weihnachtsmann hatte alle Hände voll zu tun, die zahlreichen Geschenke an die Kinder zu verteilen. Dabei half ihm die amtierende Moorprinzessin Bionda Börner.

Wünsche auf roten Herzen

Ende November wurde der Wunschbaum im Foyer der Ardesia-Therme aufgestellt. Die Aktion richtet sich an Familien, die zur Weihnachtszeit nicht genug haben, um ihren Kindern Geschenke zu kaufen. Bevor der Baum aufgestellt wurde, wurden rote Herzen aus Papier an eben diese Familien bei der Tafel, in der Bad Lobensteiner Grundschule und im Kindergarten Kinderland verteilt.

Spender konnten diese roten Herzen vom Baum pflücken und einem Kind seinen Weihnachtswunsch erfüllen. Ob Puppenküche, Teddybär, Schuhe oder Legobausteine – die Jungen und Mädchen hatten vielfältige Wünsche. Auf den Herzen war nur der Vorname des Kindes und sein Alter vermerkt. Spender kauften das gewünschte Geschenk, verpackten es und gaben es entweder in der Ardesia-Therme oder im Bad Lobensteiner Diakonieladen ab. Auch das anonym.