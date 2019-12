Wer soll Dorffeste in der Einheitsgemeinde Rosenthal leiten?

Dorf- und Marktfeste sind meist ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Ortsteile der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig. Vor der Gründung der Einheitsgemeinde traten die jeweiligen – damals noch eigenständigen – Gemeinden als Veranstalter auf. Das soll sich aber nun ändern.

Auslöser für die Diskussion im Gemeinderat war ein Antrag der CDU/Bürger für Rosenthal. Darin heißt es, dass die Gemeinde weiterhin als Veranstalter einiger Feste auftreten solle. Dies bezieht sich laut Antrag auf das Pottigaer Marktfest, die Weihnachtsmärkte in Blankenberg sowie Neundorf, das Dorffest in Harra sowie das Lichtlefest und den Stiefeltag in Blankenstein. Auch für Jubiläumsfeste in den Ortsteilen soll diese Regelung gelten.

Das „örtliche Brauchtum“ in den Ortsteilen erhalten

„Die Veranstaltungen werden bereits über Jahre durchgeführt und gelten demnach als Kulturgut in den Ortsteilen“, lautet die Begründung in dem Antrag. Die Gemeinde sei verpflichtet, das „örtliche Brauchtum“ in den Ortsteilen zu erhalten. Vereine seien meist nicht in der Lage, die Organisation allein zu stemmen.

Dem Vorhaben bereitete aber die Gemeindeverwaltung einen Dämpfer. Solche Festveranstaltungen zählen zu den freiwilligen Ausgaben einer Kommune. Das wurde in einem vorherigen Gespräch mit der Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Saale-Orla deutlich. Die wirtschaftliche Kalkulation für die Feste müsse im Voraus in den Haushaltsplan festgelegt werden. Sprich: Wenn beim Marktfest nicht so viele Roster verkauft werden, wie kalkuliert, dann bleibt die Gemeinde auf den Kosten sitzen.

In der Gemeinderatssitzung keinen Konsens erzielt

Gemeinderatsmitglied Patrick Brandt (Freie Wähler Rosenthal) sprach sich für den Antrag aus: „Wir müssen die Ortsteile und die Gemeinschaft unterstützen, das kostet eben.“ Es gehe zum einem darum, das Kulturgut zu erhalten, und zum anderen auch, Touristen in die Region zu locken.

Alex Neumüller (CDU) warf hingegen ein, dass erst einmal feste Strukturen geschaffen werden sollten, um solche Feste zu organisieren. „In Harra ist ein neuer Verein geplant, der das Dorffest in Zukunft veranstaltet soll“, verkündete er. Die Gemeinde Rosenthal am Rennsteig könnte das Fest aber mit veranstalten.

Da es in der Gemeinderatssitzung kein Konsens darüber bestand, ob die Gemeinde künftig die Dorffeste veranstalten soll oder nicht, wurde der Antrag der CDU/Bürger für Rosenthal wieder an den Ausschuss für Soziales, Kultur und Tourismus gegeben.