Werkstätten Christopherushof Bad Lobenstein feiern Sommerfest

Bad Lobenstein. Vier Beschäftigte für zehn Jahre Werkstattzugehörigkeit geehrt

„Wir haben nur einen halben Tag lang gearbeitet, dann wurde gefeiert“, sagte Alexandra Jäckel, Beschäftigte in den Werkstätten Christopherushof Bad Lobenstein. Zurzeit ist Sie in der Christo-Zigarrenmanufaktur tätig. Für die 80 Beschäftigten und Mitarbeitenden am Standort Bad Lobenstein der Werkstätten Christopherushof hat Mittwoch das jährliche Sommerfest stattgefunden.

Fotobox, Detscher, Eiscafé

Bei Sonnenschein und Partymusik, saß mancher im Liegestuhl, andere beteiligten sich an den vorbereiteten Spielen oder machten Bilder an der Fotobox. Spaß hatten alle und jeder ließ es sich schmecken. Es gab Gulaschsuppe, Christo-Fladen und Detscher, Obstspieße, Eiscafé und coole Drinks an der Sommerbar. Zur Begrüßung war Geschäftsbereichsleiterin Bettina Schmidt nach Bad Lobenstein gekommen. Sie ehrte vier Beschäftigte für zehn Jahre Werkstattzugehörigkeit und überreichte ein kleines Geschenk. Dann informierte sie über Neuerungen in der Pausenzeit, darüber dass das Kunstatelier vom Gallenberg auf den Heinrich-Scherer-Platz zieht und dass es im Bahnhof bald ein Christo-Café geben wird. Sie dankte allen, die das dieses kleine Fest vorbereitet haben.

Die Werkstatt in Bad Lobenstein ist eine anerkannte Reha-Werkstatt für behinderte Menschen. Dort finden Beschäftigte in verschiedenen Arbeitsbereichen mit unterschiedlichem Fertigungs- und Dienstleistungsprofil, sowie im produzierenden Gewerbe einen geeigneten Arbeitsplatz und begleitende Angebote.

Folgende Bereiche gehören zu den Werkstätten Christopherushof am Standort Bad Lobenstein: Metallbearbeitung, Industriemontage, Verpackung und Komplettieren, Garten- und Landschaftsbau, Hauswirtschaft, Zigarrenmanufaktur, Reha-BereichWerkstattladen, Berufsbildungsbereich und das Atelier am Gallenberg.