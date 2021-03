Kontakt zur Familie per Videochat: der 92-jährige Heinz Hofmann im Computerraum in der Wohnanlage "Oberland". Die Betreiber der Wohnstätte haben diese Möglichkeit geschaffen, um Infektionsrisiken zu vermeiden.

Wohnanlage in Bad Lobenstein ermöglicht Familienkontakt per Videochat

Zur festgelegten Zeit wird im Computerraum Platz genommen. Dann "klingelt" es und auf dem Monitor sind die Familienangehörigen zu sehen. Via "Skype" haben so die Bewohner im Haus "Oberland" in Bad Lobenstein die Möglichkeit, Kontakt zu den Kindern oder Enkeln zu halten, ohne die Gefahr einer Corona-Infektion einzugehen. "Eine feine Sache", sagt der 92-jährige Hausbewohner Heinz Hofmann.