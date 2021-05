Wohnortnahe Hilfe viel wert

Marius Koity über Erkrankungen, die vor keiner Haustür Halt machen.

Psychische Erkrankungen sind weit verbreitet. Ob ausgeprägt oder verdeckt – ein solches Leiden kann jeden treffen. Und ob arm oder reich, jung oder alt, ganz vorn in einer gesellschaftlichen Gruppe oder ganz hinten – Ängste, Panik, Depressionen und andere seelische Probleme pathologischen Ausmaßes machen vor keiner Haustür Halt.

Dennoch werden Persönlichkeits(entwicklungs)störungen von vielen Menschen mit Vorurteilen quittiert, als persönliches Versagen ausgelegt, mit Spott und Hohn begleitet. Das hält Betroffene oft von der notwendigen Behandlung ihrer Zustände ab und es erschwert auch Therapien. Dabei ist ein ausgeglichenes, zumindest vertrautes Lebensumfeld oft entscheidend für die nachhaltige Behandlung eines psychisch kranken Menschen. Hier knüpfen nichtstationäre Angebote an – jene der Asklepios-Tagesklinik für Psychiatrie in Pößneck mit Erfolg.

Die Notwendigkeit dieser Einrichtung wurde Anfang der Nullerjahre, vor dem Start an einem sonnigen Mai-Tag des Jahres 2006 in der Marienstraße, noch in Frage gestellt. Psychische Erkrankungen verschwinden allerdings nicht, wenn sie nicht therapiert werden. Es hat sich mittlerweile durchgesetzt, dass wohnortnahe tagesklinische Behandlungsmöglichkeiten zu einer modernen psychiatrischen Versorgung einfach dazu gehören.

Angesichts der regionalen Übermacht der Thüringen-Kliniken ist es vielen Einheimischen gar nicht bewusst, dass es in Pößneck-Ost ein Gesundheitszentrum der bundesweit aktiven Asklepios-Krankenhausgruppe gibt. Die beiden Unternehmen mögen auf den ersten Blick Wettbewerber sein. Bei näherer Betrachtung – unter Einbeziehung aller weiteren örtlichen Gesundheitsdienstleister und der einen oder anderen Versorgungslücke zum Trotz – ist allerdings festzustellen, dass manche deutsche 12.000-Einwohner-Stadt froh wäre, eine medizinische Infrastruktur auf Pößnecker Niveau zu haben.