Wohnung in Weisbach nach Beute durchsucht

Im Remptendorfer Ortsteil Weisbach ist von der Polizei eine Wohnung durchsucht und möglicherweise aus Betrügen stammendes Beutegut sichergestellt worden. Dies teilte die Polizei am Freitag mit.

Demnach fand die Durchsuchungsaktion bereits am Mittwochnachmittag statt. Ermittelt wird zum Verdacht des gewerbsmäßigen Betruges, wie es heißt. Beamte der Kriminalpolizei hatten in diesem Zusammenhang Erkenntnisse erlangt, wonach in der Wohnung eines 50-jährigen polizeibekannten Tatverdächtigen Betrugsgut gelagert werden könnte. Das Amtsgericht Gera erließ einen Durchsuchungsbeschluss mit dem Ziel, sowohl Betrugsgut auffinden, als auch den 50-jährigen Tatverdächtigen festnehmen zu können.

Mit Sturz aus Fenster gedroht

„Die Durchsuchung führte zum Auffinden von mehreren hochwertigen Stihl-Motorkettensägen, welche sichergestellt wurden“, heißt es zum Ergebnis der Maßnahme. Der Beschuldigte allerdings konnte nicht angetroffen werden. Jedoch wurde bekannt, dass er sich in Apolda aufhalten könnte. Daraufhin kam es am Mittwochabend zu einem erneuten Polizeieinsatz in Apolda. Der 50-Jährige, der bereits mit mehreren Haftbefehlen aufgrund diverser Betrugs- und Diebstahlsdelikte gesucht worden ist, hatte sich auf den Fenstersims eines Mehrfamilienhauses im dritten Obergeschoss gestellt und damit gedroht, sich aus dem Fenster zu stürzen, sollten die Beamten zum Zwecke der Festnahme in die Wohnung eindringen.

„Der Mann ließ sich nach längerer Verhandlungszeit von Spezialkräften des Landeskriminalamtes davon überzeugen, sein Vorhaben aufzugeben“, teilt die Polizei mit. Nach der Festnahme wurde er einem Arzt vorgestellt und am Donnerstag in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.