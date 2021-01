Wurzbach: Geschäftiges Treiben statt Grabesstille

Schaugießen in der Gießerei Heinrichshütte in Wurzbach. (Archivfoto)

Wurzbach. Während alle Museen und Galerien im Land derzeit geschlossen haben, herrscht im Technischen Schaudenkmal „Gießerei Heinrichshütte“ geschäftiges Treiben. Denn obwohl keine Besuchergruppen durch die große Halle geführt werden können, hat das Team um Leiterin Jessica Neumann doch einiges zu tun.

Denn der Verkauf von Souvenirs sowie Gartenbänken und -tischen läuft trotz Lockdowns weiterhin. „In der Vorweihnachtszeit haben wir einige Bestellung abgearbeitet“, so Jessica Neumann. Und auch jetzt ist es möglich, telefonisch handgefertigte Zinnfiguren, Türklopfer und Bankgestelle verschiedener Ausführungen zu bestellen. Die Abholung erfolgt auch problemlos am Shop des Technischen Schaudenkmals.

Durch die Größe der Anlage können die Gießer auch problemlos den Sicherheitsabstand einhalten, versichert Jessica Neumann. Sie selbst plant während des Lockdowns den Shop auf Vordermann zu bringen und ihm einen neuen Anstrich zu geben. „Wir hoffen natürlich, dass wir bald wieder öffnen können“, so die Leiterin der Heinrichshütte.

Ein Kinderprogramm, wie es sonst traditionell in den Winterferien angeboten wurde, wird es definitiv in diesem Jahr nicht geben. Auch sonst ist dieses Mal der Start in eine neues Veranstaltungsjahr anders. „Eigentlich wurden im Januar bereits die großen Märkte geplant“, erklärt Jessica Neumann. Man sei aber darauf gefasst, zwei Monate vor den Terminen im Frühjahr und Herbst spontan die Organisation zu starten. fio