Wurzbacher Feuerwehr bei Großbrand

Zur Bekämpfung eines Großbrandes, der länderübergreifende Unterstützung benötigte, rückten am Dienstag Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wurzbach ins oberfränkische Tettau aus. Im Ortsteil Alexanderhütte stand eine Lagerhalle in Flammen.

Kurz vor 13 Uhr waren die Kameraden in Wurzbach alarmiert worden und fuhren umgehend mit ihrem speziellen Gerätewagen Atem- und Strahlenschutz sowie dem Kommandowagen los. Nach knapp 40 Kilometern war der Einsatzort erreicht, von dem weithin sichtbare tiefschwarze Rauchwolken aufgestiegen waren.

Die vier Einsatzkräfte aus Wurzbach sicherten den externen Nachschub an Atemschutzgeräten ab. „Ein Trupp war direkt mit im Brandeinsatz“, berichtete Steve Weinhold von der Wurzbacher Feuerwehr. Der Einsatz dauerte bis in die Abendstunden an.

Insgesamt waren 250 Einsatzkräfte von Feuerwehren, Rettungsdiensten und Polizei bei dem Großbrand vor Ort. Das Feuer war nach gut zwei Stunden unter Kontrolle gebracht. Dann folgten Nachlöscharbeiten. Wie es hieß, habe es keine Verletzten gegeben. Der Schaden liege im sechsstelligen Bereich.

Die Lagerhalle gehört zur Firma Gerresheimer, in der Glasbehälter für Kosmetikartikel hergestellt werden.

Rauchsäule von Weitem sichtbar: Großbrand in Lagerhalle Rauchsäule von Weitem sichtbar: Großbrand in Lagerhalle Eine dichte Rauchsäule stand am Dienstagnachmittag über dem Tettauer Ortsteil Alexanderhütte (Lkr. Kronach). Laut Polizei brach in einem Gewerbetrieb ein Großbrand aus. Foto: News5

Rauchsäule von Weitem sichtbar: Großbrand in Lagerhalle Seit 12.45 Uhr kämpfen verschiedene Feuerwehren aus Bayern und Thüringen mit 250 Einsatzkräften gegen die Flammen an. Foto: News5

Rauchsäule von Weitem sichtbar: Großbrand in Lagerhalle Das Feuer brach laut Feuerwehr aus ungeklärter Ursache in den oberen Stockwerken des Gebäudes aus. Foto: News5

Rauchsäule von Weitem sichtbar: Großbrand in Lagerhalle Dort sind die im Betrieb hergestellten Glasflaschen auf Paletten gelagert. Wegen der vielen Holzpaletten konnte sich das Feuer rasch ausbreiten. Foto: News5



Rauchsäule von Weitem sichtbar: Großbrand in Lagerhalle Um den Brand dennoch in den Griff zu bekommen, setzte die Feuerwehr fünf Drehleitern ein. Foto: News5

Rauchsäule von Weitem sichtbar: Großbrand in Lagerhalle Trotz der vielen Einsatzkräfte zogen sich die Löscharbeiten den kompletten Nachmittag lang. "Wir werden es hinbekommen, aber es dauert", sagt Kreisbrandrat Joachim Ranzenberger. Foto: News5

Rauchsäule von Weitem sichtbar: Großbrand in Lagerhalle Aufgrund der starken Rauchentwicklung während der Löscharbeiten wurden die Anwohner gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Foto: News5

Rauchsäule von Weitem sichtbar: Großbrand in Lagerhalle Die Mitarbeiter der Firma konnten glücklicherweise rechtzeitig evakuiert werden, daher wurde durch das Feuer niemand verletzt. Foto: News5



Rauchsäule von Weitem sichtbar: Großbrand in Lagerhalle Die Kriminalpolizei nahm ihre Ermittlungen zur unklaren Brandursache inzwischen auf, der entstandenen Sachschaden dürfte laut Polizei im sechsstelligen Bereich liegen. Foto: News5

