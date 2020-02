Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wurzbacher Mondspritzer – Zwischen Grazie und komplexen Hebefiguren

Aus dem Programm der Karnevalsgesellschaft Grün-Gold in Wurzbach sind die Mondspritzer nicht mehr wegzudenken. Jeder von ihnen ist aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr dabei. Auf der Bühne zeigen sie aber, dass sie nicht nur Brände löschen, sondern auch mal lasziv die Hüften kreisen lassen können.

Die Geschichte der Mondspritzer begann im Jahr 1986 – mit einer im wahrsten Sinne des Wortes Schnapsidee. Alkoholbeseelt beschlossen einige junge Mitglieder der Feuerwehr beim Programm der Karnevalsgesellschaft mitzumischen. Von einer Tanzgruppe war damals noch nicht die Rede, vielmehr sangen die jungen Männer – zum ersten Mal 1987 – im Wurzbacher Hammersaal das Lied „Wir sind von der Freiwilligen Feuerwehr“. Die Gruppe etablierte sich schnell und nach der Wende spalteten sich die Dorfteichlümmel von den Mondspritzern ab. „Derzeit bestehen wir aus zehn aktiven Tänzern, dazu kommen noch vier weitere Mitglieder“, erklärt Christian Kranz, Mitglied bei den Mondspritzern. Seit November proben die Männer regelmäßig am Sonntagmorgen. „Wir proben und dann geht es zum Knödelessen“, so Kranz.

Die Mondspritzer sind am 8. Februar, ab 20.11 Uhr beim ersten Galaabend im Wurzbacher Hammersaal zur erleben. Für die Musik sorgt die Band Roxy. Für Sonntag, 9. Februar, ab 14.11 Uhr ist der Seniorenfasching geplant. Die zweite Gala folgt dann am Freitag, 14. Februar, ab 20.11 Uhr. Mit dabei ist die Band Casa, Wieland Henze in der Bütt, die Friesauer Schnapsbärchen, die Garde der FG Steinwiesen und die Tanzmädels aus Bad Lobenstein. Am darauffolgenden Tag sind die kleinen Narren ab 14.11 Uhr zum Kinderfasching eingeladen. Die dritte Gala beginnt dann um 20.11 Uhr.

Das Friesauer Männerballett und das Männerballett der Sparkasse Erfurt treten beim vieren Gala-Abend am Freitag, 21. Februar, ab 20.11 Uhr auf. Viele befreundete Faschingsvereine sind dann am Sonnabend, 22. Februar, ab 14.11 Uhr beim Karnevalsumzug dabei. Um 20.11 Uhr folgt dann der fünfte und letzte Gala-Abend im Wurzbacher Hammersaal.