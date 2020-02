Wurzbacher Rock-Alternative zum Sonne-Mond-Sterne-Festival

Die erste Auflage des Wellenbrecher-Festivals in Wurzbach im vergangenen Jahr bot eine bunte Mischung aus Rock, Punk und Metal für fast alle Altersklassen. Dennoch war es wegen zu weniger Besucher ein Minus-Geschäft für die Veranstalter. Das soll in diesem Jahr anders werden – ansonsten droht dem Festival das Aus.

„Wir brauchen einfach mehr Besucher“, konstatiert Matthias Groß. Er und einige seiner Freunde hatten im vergangenen Jahr den Einfall, ein Festival für Rock-, Punk- und Metalfans im Saale-Orla-Kreis auf die Beine zu stellen. Und so entstand das Wellenbrecher-Open-Air, das Anfang August – dem Sonne-Mond-Sterne-Wochenende – eine Alternative zu Techno geboten hatte. Am Wasser war es auch gelegen, nur statt dem Bleichlochstausee feiern die Musikfans am Teich, der aus dem ehemaligen Freibad in Wurzbach entstanden ist.

Zweiter Versuch für das Festival in Wurzbach

Trotz der vielen Bemühungen durch Werbung in den sozialen Medien sowie Plakaten und Bannern in den Ortschaften, blieb die Zahl der Besucher hinter den Erwartungen zurück und damit blieben die Organisatoren auf einem Teil der Kosten für das Festival sitzen. Für Matthias Groß und sein Team aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken.

In diesem Jahr soll nun zum zweiten Mal das Festival der etwas anderen Art in Wurzbach steigen. Am Konzept haben die Organisatoren nichts geändert. „Es soll weiterhin ein kleines, fast familiäres Festival sein“, so Christian Kranz, im Organisationsteam quasi das Mädchen für alles.

Großer organisatorischer Aufwand

Laut den Auflagen können rund 1500 Gäste gleichzeitig auf dem Festivalgelände im ehemaligen Freibad in Wurzbach sein. Klingt zwar nicht viel, aber dennoch ist der Aufwand dafür nicht zu unterschätzen. Rund 200 Meter Abwasser- und 250 Meter Trinkwasserleitungen müssen für das Festival verlegt werden. Dazu kommen noch Sicherheitsbestimmungen, wie beispielsweise die Einzäunung des Teiches.

„Zum Glück haben wir in diesem Jahr mehr Zeit für die Vorbereitungen“, so Matthias Groß. „So können wir schon im Frühjahr mit den ersten Arbeiten anfangen.“ Die Buchung der Bands für das Festival am 7. und 8. August haben bereits im vergangenen Jahr begonnen. „Besonders unser Headliner J.B.O. hat einige besondere Anforderungen, die wir erfüllen müssen.“ Daher wird sich Matthias Groß in diesem Jahr hauptsächlich um die Bands im Backstagebereich kümmern.

Prominente Headliner und Coverbands

Bereits seit 1989 überzeugen die Musiker von J.B.O. mit ihrer Mischung aus Metalmusik und witzigen Texten. Ihr Song „Ein guter Tag zum Sterben“ lief 1994 bei vielen Radiosendern. Auch Musik von „Rammstein“ und „AC/DC“ wird beim Wellenbrecher zu hören sein, denn die Coverbands „Weissglut“ und „Crayfish“ haben ihr Kommen zugesagt. Wie man Schlager und Metal kunstvoll miteinander verbinden kann, das zeigt die Band „ Schlager-Metall“. „Die Gruppe war schon im vergangenen Jahr dabei und hat die Besucher echt mitgerissen“, so Matthias Groß.

Tickets: www.wellenbrecher-openair.de