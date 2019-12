Zehn Imker der Region beim Tag des Honigs in Ruppersdorf

Erik Rabold aus Weisbach, Student der Agrarwisssenschaften in Halle, war der jüngste Imker am Samstag in Ruppersdorf. Dorthin hatte der Imkerverein Wurzbach und Umgebung Frankenwald e.V. anlässlich des Gedenktages des heiligen Ambrosius, dem Schutzpatron der Bienen und Imker eingeladen.

„Die Idee war es, den Tag des Honigs zu würdigen, Informationen zur Imkerei zu geben und unsere Produkte anzubieten. Der Tag wird in der Schweiz, in Österreich und in Frankreich mit zahlreichen Veranstaltungen begangenen, das wollen wir nun auch bei uns tun“, erklärte Günter Vorsatz aus Reitzengeschwenda, der den 67 Mitglieder zählenden Verein seit 2005 führt. Zusammen mit der Honigkönigin, Juliane Oelschlegel aus Grumbach, eröffnete er die Veranstaltung. Zehn Imker waren im Gasthaus Birkenhof zusammengekommen, um allerlei Wissenswertes zur Bienenhaltung vorzustellen.

Gern wurde erläutert, dass beim Imkern der Erhalt der einheimischen Pflanzenvielfalt im Fokus steht. Die Bienenzüchter tragen wesentlich zur Bestäubung und damit zur Arterhaltung bei. „Auch wenn die tatsächliche Leistung der Bienen nicht messbar ist, ist allen bewusst, welch großen Anteil die Tiere zur Bestäubung der Blüten beitragen“, sagte Günter Vorsatz. Er freut sich, dass das Interesse an der Imkerei zugenommen hat. „Das merken wir daran, dass die Menschen auf uns zukommen und Fragen stellen, unsere Kurse für das Probeimkern gut gefüllt sind und das Honig sowie andere Produkte von uns gekauft werden“, sagt der Vorsitzende.

Erik Rabold, der zusammen mit seinem Großvater einen Stand betreute, hatte eine selbstgebaute Beute mitgebracht, Gäste konnten sehen, wie die Bienen dort leben und sich der Nachwuchs geschützt entwickeln kann. „Mein Ziel ist es, den Honig so naturnah wie möglich zu erzeugen, dazu zählen die Verwendung von überwiegend selbst gebauten Beuten aus eigenem unbehandeltem Holz und nur so wenig Honig zu entnehmen, dass genug für die Bienen bleibt“, sagt der junge Mann. Er bot drei Sorten Honig aus dem Jahr 2019 an: Frühjahrsblüte und Raps sowie Sommerblüte mit Waldhonig.

An fast allen Ständen durfte gekostet werden. Es wurde darauf hingewiesen, dass der Honig nun mal ein Naturprodukt sei und von Glas zu Glas unterschiedlich schmecken kann. Doch es gab längst nicht nur Honig in den verschiedensten Sorten zu kaufen. Sven Barnickel aus Thimmendorf hatte duftende, fantasievoll gestaltete Seifen im Angebot, Hartmut und Renate Jacob aus Röppisch hatten eine Salbe aus Bienenwachs dabei und am Stand von Günter Vorsatz gab es neben Honigwein auch Kerzen zu kaufen. Diese durften sich Kinder gern selbst herstellen. Denn auch an junge Besucher war zum Tag des Honigs gedacht: Marion Roßner aus Gahma bot Kindern an, Baumanhänger aus Bienenwachs zu gießen oder Kerzen zu rollen.

Daneben war ein Bienenquiz aufgestellt, bei dem Gerhard Rohm gern half oder weiterführende Fragen beantwortete. Besucher nutzen den Tag, um sich mit Honig aus der Region einzudecken, kleine Geschenke zu kaufen oder vertiefende Fragen zu stellen. Wie komplex die Arbeit der Imker ist, zeigte sich am Samstag in Ruppersdorf, bleibt zu hoffen, dass weitere Veranstaltungen dieser Art folgen.