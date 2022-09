Zeitreise durch die Geschichte der Bad Lobensteiner Tonstube

Bad Lobenstein. Zum 40-Jährigen: Der Bad Lobensteiner Verein „Tonstube“ gestaltet mit neuen und alten Exponaten eine Ausstellung im Regionalmuseum.

Der Bad Lobensteiner Verein Tonstube bietet seit 40 Jahren Hobbykünstlern aus der Region die Möglichkeit, sich – in welcher Form auch immer – künstlerisch auszudrücken. Aus Anlass dieses runden Geburtstages lädt die Tonstube zu einer besonderen Ausstellung ins Bad Lobensteiner Regionalmuseum ein. Jetzt ist diese Exposition mit vielen Gästen feierlich eröffnet worden. Unter dem Motto „Kunst.Zeit.Reise“ nehmen die Künstler die Besucher mit auf eine Reise durch 40 Jahre künstlerisches Schaffen.

Neben aktuellen Werken der derzeit neun Vereinsmitglieder, die noch nie einem Publikum präsentiert wurden, gibt es auch ältere Werke zu sehen. Dazu zählen auch Figuren, die anlässlich des Jubiläums des Moorbades Bad Lobenstein entstanden sind. „Insgesamt 15 Ausstellungen hat die Tonstube im Laufe der Jahre auf die Beine gestellt“, erklärt Vereinsmitglied Dagmar Niedworok. 13 Schauen davon allein im Bad Lobensteiner Regionalmuseum. In der aktuellen Ausstellung seien neben Einzelexponaten auch Gemeinschaftswerke ausgestellt.

Die Wechselausstellung ist bis 29. Dezember im Bad Lobensteiner Regionalmuseum zu sehen. Die Einrichtung ist bis Ende September dienstags und donnerstags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. Ab 1. Oktober ist das Museum dienstags von 10 bis 13 Uhr sowie donnerstags, sonn- und feiertags von 13 bis 16 Uhr geöffnet.

Das Städtische Regionalmuseum befindet sich in der ehemaligen „Fürstlichen Oberförsterei“ am Schlossberg. Es bietet seinen Besuchern bei einem Rundgang auf zwei Etagen im Museumshaus und in zwei Räumen im Nebengebäude über den Museumshof eine reiche Auswahl an kulturhistorisch interessanten Musealen zur Geschichte und Entwicklung der Stadt, der örtlichen Handwerke, der Burganlage und der Region allgemein.