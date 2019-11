Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zeitweiliger Feuerwehrausschuss in Saalburg-Ebersdorf

In der Stadt Saalburg-Ebersdorf gibt es jetzt einen zeitweiligen „Feuerwehrausschuss“. Am Dienstagabend erfolgte während der Stadtratssitzung die Besetzung mit zehn Mitgliedern.

Gebildet wird dieser Ausschuss aus fünf Stadtratsmitgliedern, dem Bürgermeister sowie drei berufenen Bürgern und dem Stadtbrandmeister. Ursprünglich sollte auch der Stellvertreter des Stadtbrandmeisters als Ausschussmitglied geführt werden, was eine kurze Diskussion auslöste. Regine Kanis (SPD-offene Bürgerliste) empfand elf Mitglieder als recht viel für einen zeitweiligen Ausschuss. „Würde es nicht reichen, wenn der Stadtbrandmeister Mitglied ist und bei Verhinderung automatisch sein Stellvertreter erscheint?“, warf sie in die Runde. Hinzu komme, dass der derzeitige stellvertretende Stadtbrandmeister Mitarbeiter der Stadtverwaltung ist und in dieser Funktion ohnehin an den Sitzungen des Feuerwehrausschusses teilnehmen könne.

Bürgermeister Volker Ortwig (FDP) hielt zunächst entgegen, dass es ja mal einen anderen Stellvertreter des Stadtbrandmeisters geben könnte, der dann nicht mehr Mitarbeiter der Stadtverwaltung sein müsse. Doch dazu erwiderte Allam Hanna (CDU): „Dieser Ausschuss ist zeitweilig und soll nicht 20 Jahre bestehen.“

Schließlich wurde Einigung erzielt und zudem bekanntgegeben, welche drei sachkundigen Bürger auf Vorschlag des Stadtbrandmeisters diesem Ausschuss angehören werden, nämlich Diego Michel und die Geschwister Alexander und Daniel Pinske.

Wegebau am Kindergarten

Vergeben wurde in der gleichen Sitzung die Bauleistung zur Neugestaltung des Weges vor dem Ebersdorfer Kindergarten „Wirbelwind“. Eine entsprechende Initiative hatte der Förderverein gestartet, weil bislang loses Gestein mit den Schuhsohlen ins Haus getragen werde. Nachdem die erforderliche denkmalschutzrechtliche Erlaubnis eingeholt wurde, soll nun der Eingangsbereich – möglichst noch in diesem Jahr, wie der Bauamtsleiter mitteilte – gepflastert werden. Die Investitionssumme liegt bei 24.800 Euro. Den Zuschlag erhielt die Firma Müller aus Bad Lobenstein.