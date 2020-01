Sarah Piorkowsky, Isabelle Engelmann und Gabriella Strümpel (v.l.) boten ein unterhaltsames Neujahrskonzert in Bad Lobenstein.

Zickenkrieg im Konzertsaal

Klassik mal anders präsentierten Isabelle Engelmann, Sarah Piorkowsky, Gabriella Strümpel zum Neujahrskonzert im Neuen Schloss in Bad Lobenstein. Sie verbanden klassische Musik mit sehr viel Comedy.

Die drei Musikerinnen ließen sich Zeit, um gemeinsam auf die Bühne zu treten. Zunächst genoss Isabelle Engelmann die alleinige Aufmerksamkeit der Zuhörer. Die deutsch-französische Pianistin ist die Gründerin von „Les Troizettes“. Sie studierte im Hauptfach Klavier und Musiktheorie in Straßburg, Darmstadt und Hamburg. Für ihr Team schreibt sie alle möglichen Musikwerke um.

Isabelle Engelmann spielte nicht nur das Klavier beim Neujahrskonzert in Bad Lobenstein, sondern übernahm auch die Moderation. Foto: Sophie Filipiak

Ihr Können zeigte sich beim ersten Auftreten der Violinistin Sarah Piorkowsky. Nicht nur die beiden Musikerinnen kämpften dabei spielerisch um die Vorherrschaft auf der Bühne, sondern auch – im übertragenen Sinne – die beiden Komponisten Johann Sebastian Bach und Johannes Brams. So konkurrierten „Das wohltempertierte Klavier“ von Bach gegen die „Ungarischen Tänze“ von Brams. Isabelle Engelmann ist es zu verdanken, dass dieser Wettstreit nicht in Chaos versank, sondern zu einem Wettstreit ausartete, der harmonisch beide Stücke miteinander verband.

Bei vielen klassischen Konzerten sitzen die Musiker starr auf ihren Plätzen. Bei den „Les Troizettes“ spielte aber die Violine eine besondere Rolle. Denn Sarah Piorkowsky war nicht wie ihre beiden Mitstreiterinnen an einen Stuhl gefesselt. Sie überzeugte nicht nur mit frechen Sprüchen: „Dein Bach kann doch den Bach runtergehen!“, sondern auch als herzensbrechender Don Giovanni.

Don Giovanni ohne Gesang

Sarah Piorkowsky begann bereits mit vier Jahren mit dem Violinspiel. Mit sieben Jahren war sie bereits Jungstudentin in Lübeck, später dann als reguläre Studentin erhielt sie Stipendien und Verträge in großen Berliner Orchestern und auch in Musicals. Ihr schauspielerisches Talent wurde als besonders als leidenschaftlicher Don Giovanni deutlich, der die beiden anderen Damen auf der Bühne sowohl mit Mimik als auch mit dem Violinenspiel zu bezirzen wusste. Ganz ohne Gesang.

Die dritte im Bunde, Gabriella Strümpel, hatte es mit ihrem Cello schwer. Schließlich ist dieses Instrument in vielen Stücken nur die schmückende Beiwerk in Moll. Gabriella Strümpel verstand es aber ihr Cello in den Mittelpunkt zu rücken. Sei es bei „Ave Maria“ von Charles Counod oder als hintergangene Geliebte des Don Giovanni – das Instrument klagte, jubilierte oder sinnierte.

Einstieg in die klassische Musik

Die drei Musikerinnen standen auf der Bühne im Wettstreit, der aber immer in einem harmonischen und sehr klangvollen Darbietung endete. Wer hat das bessere rote Kleid an, wer sorgt für die Harmonie, wer für die Melodie?

Das Neujahrskonzert der „Les Troizettes“ bot einiges, vor allem einem leichten Zugang zu klassischen Musik und einen überkandidelten Zickenkrieg im Konzertsaal. Einige Kenner der Klassik sind bei der Mischung aus „Eine kleine Nachtmusik“ von Mozart, „Die Forelle“ von Franz Schubert und „Jump“ von Van Halen ein weinig zusammengezuckt. Dennoch bot das Neujahrskonzert einen guten und vor allem unterhaltsamen Einstieg in die Welt der klassischen Musik.