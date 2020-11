Im Kirchspiel Zoppoten wurde in der Erntedankzeit für ein besonderes Projekt gesammelt. Schulkinder in Uganda sollen von den Spenden der Gemeindemitglieder aus Kulm, Raila, Röppisch und Zoppoten profitieren und so kamen 810 Euro zusammen. Die stolze Summe wurde nun an Annett und Michael Rischer aus Pausa übergeben.

Die beiden sind überaus engagierte Uganda-Unterstützer und freuen sich über jede Art der Hilfe. Michael Rischer ist Kameramann und Filmproduzent. Er dreht derzeit mit Pastorin Stephanie Ladwig Andachten für die Advents- und Weihnachtszeit, damit Menschen auch Gottes Wort hören können, wenn der Kirchenbesuch aufgrund von Corona-Schutzmaßnahmen nicht oder nur eingeschränkt möglich ist.

Vor einigen Tagen wurde schon für den Heiligen Abend und den Jahreswechsel Filmmaterial produziert. Die Kirche war festlich geschmückt, draußen stand eine beleuchtete Tanne – besondere Maßnahmen in einer besonderen Zeit. „Ich hoffe natürlich, dass wir am Heiligen Abend und an den anderen Sonn- und Feiertagen wieder in der Kirche zusammen kommen können, doch wir wollen auch für den Ernstfall gewappnet sein“, sagt die Pastorin zwischen Krippe und Adventskranz.

Im Kirchspiel Zoppoten wurden 810 Euro für Uganda gesammelt. Pastorin Stephanie Ladwig (rechts) übergab den Scheck an Michael und Anett Rischer aus Pausa. Foto: Sandra Smailes

Während dieser Filmaufnahmen konnte der schöne Spendenscheck überreicht werden. „Das passt gut, denn immerhin kam ich durch meine Arbeit als Kameramann zur Uganda-Hilfe“, sagt Michael Rischer und erzählt: „Im Dezember 2012 begann eine Geschichte, die mich und meine Frau bis heute nicht losgelassen hat. Wir drehten einen Film über die Kindersoldaten in Nord-Uganda. Dabei lernten wir die Umstände in der durch einen Bürgerkrieg gezeichneten Region kennen. Zusammen mit Molly, die wir in einem Krankenhaus kennenlernten, bauten wir eine Apotheke und in der Folge eine kleine Farm auf einem Hektar Land mit zwei Kühen auf. Die Farm ist Vorbild für andere Familien und spornt an. Durch den Verdienst kann Mollys Tochter Martha die Schule besuchen und wochentags im Internat leben.“

Das war der Auftakt für weitere Projekte. Mittlerweile engagiert sich das Ehepaar auch für einen Boxclub, in dem sich ehemalige Kindersoldaten und Straßenkinder treffen. Dort geht es um Trainingsmaterial, Fahrtkosten und Gesundheitschecks.

Außerdem wurden dank der Spenden schon Wassertanks angeschafft. Ein großes Projekt sind zudem Afripads, Hygienematerial für Mädchen, die ohne Schutz während der Menstruation den Unterricht nicht besuchen dürfen. Das aktuelle Vorhaben unterstützt eine Schule mit dem gespendeten Geld.

„Die 810 Euro der Kirchgemeinde werden wir zum Kauf von Tischen und Stühlen verwenden“, sagt Michael Rischer. Er informiert sehr gern über alle Hilfsangebote, die Partnerschaft der Goetheschule in Schleiz nach Uganda oder die Kriegskinderstiftung.

In Vorträgen und Multi-Vision-Shows können Interessierte das Land und die Hilfsprojekte kennenlernen und ein Ehepaar erleben, das wahrlich für das Land und die Menschen brennt.