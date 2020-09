ZPR in Blankenstein wünscht sich mehr Güterverkehr auf der Schiene

Die DB Cargo als internationales Transport- und Logistikunternehmen will in Deutschland eine Steigerung des Marktanteils beim Güterverkehr auf der Schiene von gegenwärtig etwa 18 Prozent auf 25 Prozent bis zum Jahr 2030 erreichen. Darüber informierte die Vorstandsvorsitzende der DB Cargo AG, Sigrid Nikutta, bei einem Besuch der Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal (ZPR) in Blankenstein.