Zu viel Kraft und kriminelle Energie beim Bad Lobensteinser Marktfest

Bad Lobenstein. Diesen Vorfall meldet die Polizei.

Am Samstag gegen 23.30 Uhr stellten Polizeibeamte Am Leonberger Platz in Bad Lobenstein zwei ausgehobene Gullideckel fest. Die Gullideckel setzten die Polizisten umgehend wieder ein.

Hinweise zum Verursacher oder zu Geschädigten hat die Polizei bisher nicht ermitteln können. Ein Zusammenhang mit dem Marktfest sei nicht auszuschließen. Zeugen oder Geschädigte der Straftat können sich unter: 03663-4310 bei der Polizeiinspektion Saale-Orla melden.

