Zukunft fürs Schulhaus im Hain noch unklar

Seit Beginn des Schuljahres 2019/20 ist es im Hain ruhig geworden. Das große und altehrwürdige Gebäude der ehemaligen Diesterweg-Schule wird nicht mehr benötigt. Zumindest nicht für den Schulbetrieb. Doch wofür soll es dann künftig genutzt werden?

Wichtiges Objekt im Stadtentwicklungskonzept

Es ist noch alles offen. Die Stadt Bad Lobenstein hätte durchaus ein Interesse an der Immobilie. „Das ist ein wichtiges Objekt in unserem Stadtentwicklungskonzept“, sagt Bürgermeister Thomas Weigelt (parteilos). Aber angesichts der Haushaltssituation wäre natürlich zunächst die finanzielle Seite zu klären. Wobei es im Rathaus auch Informationen geben soll, wonach die Stadt rechtmäßiger Eigentümer sein könnte. „Die Stadt hatte diese Schule Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut“, will Weigelt in Erfahrung gebracht haben, „zu DDR-Zeiten war das Gebäude dann an den damaligen Rat des Kreises übergegangen.“ Und als Rechtsnachfolger des Kreises Lobenstein übernahm schließlich der Saale-Orla-Kreis das Objekt.

Doch schriftliche Belege, wonach die Schule nun automatisch der Stadt zufallen könnte, gibt es nicht. Und der Landkreis selbst lässt keinen Zweifel daran, rechtmäßiger Eigentümer zu sein. „Das Grundstück mit Schulgebäude befindet sich, entsprechend Grundbuchauszug, im Eigentum des Saale-Orla-Kreises“, ist der Kreistagsfraktion der Unabhängigen Bürgervertretung (UBV) unlängst auf Anfrage mitgeteilt worden. „Da der Landkreis als Schulträger auch Eigentümer ist, gilt hier die unentgeltliche Rückübertragung gemäß Schulfinanzierungsgesetz nicht“, heißt es zur Begründung, warum die Immobilie nicht einfach an Bad Lobenstein abgetreten werde.

Kein Verkauf am Kreistag vorbei

Die Stadt Bad Lobenstein könne ihr Kaufinteresse an dem Gebäude gegenüber dem Landkreis bekunden, ist aus der Kreisverwaltung zu erfahren. Dort liegt ein Gutachten mit Stand von August 2018 vor. Nach Informationen unserer Zeitung, die offiziell nicht bestätigt sind, wird für die ScSeit dem Sommer wird das Schulhaus im Bad Lobensteiner Haus nicht mehr für den Unterricht benötigt. hule ein Wert von 130.000 Euro veranschlagt. Sobald der Landkreis vorhat, die Immobilie zu veräußern, soll der Kreistag bei der Entscheidung über die weitere Verwendung der Schule einbezogen werden, ist der UBV-Fraktion mitgeteilt worden.

Der Lobensteiner Athleticverein 93 e. V. war letzter Nutzer des Schulhauses und zieht gegenwärtig aus. Foto: Peter Hagen

Letzte Nutzer im Schulgebäude waren die Mitglieder des Lobensteiner Athleticvereins 93 e. V., die ihre Kraftsporträume im Kellergeschoss des Küchenanbaus eingerichtet hatten und dort regelmäßig trainierten. Dem Verein war mit Schreiben vom 15. März dieses Jahres der Mietvertrag zum 31. Juli 2019 gekündigt worden. Nach mehreren Gesprächen zwischen Vertretern der Kreisverwaltung und des Athleticvereins war Einigung darüber erzielt worden, dass die Nutzung für die Kraftsportler noch bis zum Ende dieses Jahres ermöglicht wird. Inzwischen gelang es dem Athleticverein, geeignete neue Räumlichkeiten zu finden.

„Wir stecken mitten im Umzug“, ist von Volker Klinghammer aus dem Athleticverein zu erfahren. Erleichterung ist bei ihm zu spüren, dass ein ehemaliges Autohaus zwischen Poststraße und Heinrich-Behr-Straße für die Kraftsportler zur Verfügung steht.

Immerhin habe der Verein aufgrund der Kündigung für die bisherigen Räume im Schulgebäude kurz vor der Auflösung gestanden. Jetzt aber habe man Räume, „schöner als jemals zuvor“, freut sich Volker Klinghammer.