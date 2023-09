Zwei Bewerber für die Bürgermeisterwahl in Wurzbach

Wurzbach. Zur Wahl aufgerufen sind am 8. Oktober rund 1300 Einwohner.

Zur Wahl des neuen Ortsteilbürgermeisters von Wurzbach werden zwei Bewerber antreten. Am Dienstagabend traf sich der Gemeindewahlausschuss, um über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge zu entscheiden.

Am 25. August, 18 Uhr, war Abgabeschluss gewesen. Bis dahin mussten sämtliche Wahlvorschläge eingereicht sein, um bei der Zulassung berücksichtigt werden zu können. Zur Entscheidung lagen dem Gemeindewahlausschuss nunmehr die Unterlagen von zwei Bewerbern vor. Es handelt sich um Guido Kant-von der Recke und Christian Kranz, die sich beide als Einzelbewerber zu der Wahl stellen.

Guido Kanz-von der Recke war am 11. Juni dieses Jahres zum neuen Bürgermeister der Stadt Wurzbach gewählt und am 26. Juli in seinem Amt vereidigt worden. Neben dieser hauptamtlichen Tätigkeit bewirbt er sich nunmehr auch um das Ehrenamt des Ortsteilbürgermeisters. Diese Funktion hatte bislang Amtsvorgänger Jan Schübel (CDU-BU) ausgeübt, der nach der Abwahl zugleich das Ehrenamt niederlegte.

Christian Kranz ist ehrenamtliches Mitglied des Stadtrates und 1. Beigeordneter. Er gehört der Fraktion CDU-BU an.

Ortsteilbürgermeister gibt es in der Stadt Wurzbach auch für Grumbach, Heberndorf, Heinersdorf, Oßla, Titschendorf und Weitisberga. – Die Wahl des Ortsteilbürgermeisters von Wurzbach findet am 8. Oktober statt. Zur Stimmabgabe berechtigt sind rund 1300 Einwohner des Ortsteiles.