Auch auf privatem Grundstück dürfen Schrottautos nicht ohne Weiteres abgestellt werden. Befinden sich noch Betriebsstoffe in der Fahrzeugtechnik, droht ein Strafverfahren wegen unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen. (Symbolfoto)

Zwei Schrottautos führen auf die Anklagebank in Bad Lobenstein

„Ich bin in einer Zeit geboren, wo so etwas nicht entsorgt worden ist, sondern als Ersatzteilspender diente.“ Ein 56-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet von Wurzbach versucht dem Gericht in Bad Lobenstein zu erklären, warum sich auf seinem Grundstück Schrottfahrzeuge befinden, die dort nicht stehen dürften.