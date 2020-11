Aus bislang ungeklärter Ursache prallten am Mittwochnachmittag zwei Autos frontal einige hundert Meter hinter dem Ortsausgang Remptendorf Richtung Liebschütz zusammen.

Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenprall in Remptendorf

Ein schwerer Unfall sorgte am Mittwochnachmittag für die Vollsperrung der Straße zwischen Remptendorf und Liebschütz. Laut ersten Angaben der Polizei vor Ort kollidierten aus bislang ungeklärter Ursache gegen 15.30 Uhr zwei Autos frontal einige hundert Meter hinter dem Ortsausgang Remptendorf Richtung Liebschütz. In einem Wagen befand sich eine Großfamilie mit vier Kindern. Diese und der Vater als Beifahrer wurden bei dem Aufprall verletzt. Die Mutter, die das Fahrzeug lenkte, und die Fahrerin des zweiten Wagens wurden schwer verletzt. Zwei Hubschrauber brachten die Frauen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehren Liebschütz/Liebengrün, Remptendorf und Ebersdorf sicherten die Unfallstelle. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.